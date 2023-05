“Romantico”, il nuovo album di Aiello: la tracklist

di Redazione ZON

ROMANTICO è il ritorno in scena discografico di AIELLO, il terzo album in uscita il 26 maggio per Columbia Records/Sony Music (in formato CD e Vinile e disponibile al link) dopo hit come ARSENICO, LA MIA ULTIMA STORIA, VIENIMI A BALLARE e ORA che hanno conquistato dischi d’Oro e di Platino.

Di questo terzo atteso progetto, AIELLO ancora una volta ha curato tutto con grande passione.

Al compagno di viaggio di sempre, BRAIL, ha affiancato nuove collaborazioni (Simonetta, Sine), il risultato è un disco immediato, poetico, fresco.

ROMANTICO è un insieme magico di canzoni, che nelle differenti atmosfere della tracklist suona compatto e diretto.

Un disco POP pieno di poesia e di vita vissuta che prima di essere musica è stato nuovi incontri, viaggi, cambiamenti. E poi sesso, cibo, mare – elementi caratterizzanti della poetica dell’artista.

Facile essere un Cupido qualsiasi, quando devi solo tirarle quelle frecce … ma per raccontare l’Amore quelle frecce devi averle provate sulla tua stessa pelle, almeno una volta. Essere romantici non è un segno di debolezza, ma un atto di coraggio e godimento. Nessun luogo comune per il capo ultrà dei romantici, ma immediatezza e sincerità disarmanti.

Questa la tracklist di ROMANTICO :

MI AMI (O NO) ASPETTIAMO MATTINA DOMANI TORNO NON TI VADO VIA feat. GAIA MI PIACE MOLTO IDT skit ROMANTICO SPECCHI P.A.N.C. feat. ALESSANDRA AMOROSO PARADISO LIBERO (SOLO AL PIANOFORTE)

Il ritorno di AIELLO ha il sapore e la potenza delle produzioni migliori, trascinanti, canzoni potenti nelle parole e nelle note.

MI AMI (O NO), la traccia che apre il disco, è una domanda fatta col sorriso, un pezzo funky spensierato con tutte le domande dell’inizio di una relazione.

Andando avanti nella tracklist MI PIACE MOLTO, il pezzo in assoluto più “up time” dell’album, al primo ascolto è impossibile stare fermi o non cantarlo a squarciagola. L’erotismo e il soft rock si fondono con la spensieratezza di una fisarmonica popolare, volendo giocare con nomi giganti, qui Lenny Kravitz incontra Rino Gaetano.

ROMANTICO è la canzone che dà il titolo all’album, quella da cui è partito questo nuovo viaggio musicale. Un autoscatto che si chiude con un sax particolarmente empatico, un omaggio a Antonello Venditti e alle sue code strumentali epiche, dei primi anni ’90.



In due brani la partecipazione di due interpreti d’eccezione come GAIA e ALESSANDRA AMOROSO.

Per NON TI VADO VIA l’artista unisce la sua particolare vocalità con la cantautrice italo brasiliana GAIA. Il risultato è una combinazione molto ben riuscita, un mix di sensualità e freschezza con un sound “urban latin” che già al primo ascolto fa venir voglia di ballare e di cantare.

P.A.N.C. è la ballad pop per eccellenza dell’album. Leggera, intima e malinconica vola con le voci, così potenti insieme, di AIELLO e ALESSANDRA AMOROSO. Racconta una sfida, l’assenza, un ultimo abbraccio. La foto di due cuori nudi e sinceri, pelle d’oca assicurata per tutta la durata.

IDT skit è l’unico interlude del disco, breve ma intenso. Una confessione amara, una presa di coscienza



In SPECCHI ci lasciamo abbracciare da un artista che con il suo mix di “RnB e Indie” ha scritto hit indimenticabili.

Qui le parole sono dure ma oneste e la melodia ha la tenerezza di una carezza. Uno sguardo positivo, fingerò di stare bene anche quando starò male, perché il gioco dell’amore prevede che insieme le difficoltà possono essere superate.

LIBERO, struggente piano e voce chiude il disco: un brano essenziale e coraggioso.

La mia guerra forse non è persa. Solitudine che prende consapevolezza nella storia di un uomo e del suo pianoforte e quella di un artista nella sua quotidianità che attraverso la musica supera i momenti bui e ritrova se stesso.

Con ROMANTICO, nuovo capitolo del POP all’AIELLO, le canzoni sono pronte a far emozionare, cantare, riflettere, sognare, ballare.

Un periodo ricco di novità per AIELLO che venerdì 26 maggio a ROMA, Discoteca Laziale, Via Mamiani 62/a – ore 17.30 e domenica 28 maggio a MILANO – Mondadori Bookstore, Piazza Duomo 1 – ore 16.00 incontra i fan e firma le copie del nuovo album.

Da giugno torna anche live con ROMANTICO TOUR, prodotto e distribuito da Vivo Concerti.

L’artista nei concerti ci ha abituato a grandi performance, capaci di emozionare e mantenere sempre alta l’attenzione e l’empatia con il pubblico.

Queste le prime date di ROMANTICO TOUR:

Sabato 17 giugno – Centuripe (EN), Festival dei Calanchi

Sabato 1° luglio – Napoli, Palazzo Reale

Sabato 29 luglio – Montesilvano (PE), Teatro del Mare

Sabato 19 agosto – Diamante (CS), Anfiteatro Ruderi di Cirella

Da novembre ROMANTICO TOUR arriverà nei club. Queste le date:

Mercoledì 8 novembre – Padova, Hall

Venerdì 10 novembre – Senigallia (AN), Mamamia

Domenica 12 novembre – Molfetta (BA), Eremo Club

Giovedì 16 novembre – Napoli, Casa della Musica

Mercoledì 22 novembre – Firenze, Tuscany Hall

Sabato 25 novembre – Bologna, Estragon Club

Domenica 26 novembre – Torino, Teatro della Concordia

Domenica 3 dicembre – Milano, Fabrique

Martedì 5 dicembre – Roma, Auditorium Parco della Musica (Sala Sinopoli)