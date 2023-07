Rotary Club Cava de’ Tirreni, ”Cerimonia dello scambio del Collare” tra Ester Cherri ed Ugo Sorrentino

di Redazione ZON

Il Lloyds Baia Hotel di Vietri S/M, ha fatto da cornice, con la sua suggestiva location, alla tradizionale “ Cerimonia dello scambio del Collare” per il Club Rotary di Cava de’ Tirreni Distretto 2101.

Il nuovo presidente del Club per l’anno rotariano 2023-24 è l’avv. Ugo Sorrentino, che ha ricevuto il tradizionale Collare presidenziale e la Campana del Club dalla prof.ssa Ester Cherri, presidente uscente.

Presenti per l’occasione diverse autorità rotariane, in rappresentanza dei Governatori gli Assistenti Rosalia Galano uscente e Andrea Di Lieto entrante, i formatori distrettuali, Carla Aramo uscente e Gaetano Pastore entrante. La preghiera dei rotariani è stata recitata da don Beniamino D’Arco Vicario Generale della Diocesi di Amalfi – Cava, nonché socio onorario del club.



Al Consiglio direttivo 2022-23 è andato il ringraziamento della Presidente uscente Ester Cherri, che ha tracciato con emozione i punti fondamentali dell’attività svolta durante l’anno trascorso, con il conseguimento di rilevanti obiettivi e la realizzazione di progetti significativi. A conclusione del suo mandato la Presidente, con soddisfazione, ha conferito ai soci Francesco Saverio Del Forno, Giuseppe Di Mauro, Danila Fasano, Gennaro Galdo, Annamaria Mariniello e Francesco Sorrentino la “Paul Harris Fellow” , che è la più alta onorificenza rotariana riconosciuta a coloro i quali si siano distinti per l’impegno di servizio in iniziative umanitarie, sociali o culturali.



Dopo l’emozionante e suggestivo rituale del passaggio del collare, il neopresidente Ugo Sorrentino ha pronunciato il suo discorso di insediamento e programmatico, così concludendo: Il motto è “ innovazione nella tradizione “. Ho inteso aderire all’invito rivoltoci a settembre dal Governatore Ugo Oliviero nel ns incontro a Contursi per cui le linee di azione che proporrò avranno come faro i principi del Rotary ma sempre con una punta di innovazione che possa consentirci di attrarre nuovi adepti. Sono convinto che la mia squadra sarà compatta e ben determinata a perseguire gli obiettivi prefissati. Buon Rotary a tutti. Ha, quindi, proceduto all’ufficializzazione del nuovo direttivo del Club, così composto: Ester Cherri Past President , Domenico Gorgoglione President in coming, Lucio Pisapia vice Presidente, Fabrizio Budetta Segratario, Pasquale Montuoro Tesoriere, Carlo Nardacci Prefetto, Giovanni Luigi Murante Segretario esecutivo, Consiglieri Santolo Di Palma, Francesco Sorrentino.



La serata si è conclusa con il tradizionale taglio della torta e l’omaggio, da parte della consorte del Presidente sig.ra Katia Sannino, di un cadeau alle gentili signore intervenute alla cerimonia.