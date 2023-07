Mediaset, dentro Berlinguer e Myrta Merlino

di Annamaria Postiglione

Bianca Berlinguer e Myrta Merlino arrivano a Mediaset.

Il vicepresidente Pier Silvio Berlusconi ha presentato i definitivi palinsesti di Mediaset per la nuova stagione televisiva. Dopo le numerose indiscrezioni circolate in questi giorni, viene confermato l’ingresso in rete di Bianca Berlinguer e Myrta Merlino.

Per la Berlinguer ci sarebbero due programmi su Rete 4 e a spiegarlo è proprio Pier Silvio: ”Ormai da anni abbiamo trasformato Rete4 facendo un miracolo. Prima c’erano solo telenovela, adesso è diventata una rete dedicata alle news. Ora è scattata la ‘fase 2’, allargare le prospettive con un pubblico sempre più trasversale e avere professionisti di peso, il nostro ideale per fare un passo in avanti era Bianca Berlinguer, che io ho guardato spesso su Raitre. Con la Berlinguer ho stabilito un rapporto vero, diretto e di fiducia, le cose che contano sono il prodotto e la persona. Sono molto felice di questo arrivo e le do il benvenuto a Mediaset.”

Per Myrta Merlino invece, la produzione di “Pomeriggio 5” si sposterà a Roma: “Myrta Merlino ci piace molto – commenta Pier Silvio – si va su una strada di giornalismo di autorità, tra politica e cronaca, si cambia ‘Pomeriggio 5’ e si fa dall’inizio della stagione e andrà sempre di più verso una linea di attualità e giornalismo”.

Tra le novità della stagione di Mediaset c’è anche l’ingresso di Luciana Littizzetto nella scuderia di ”Tu si que vales” e un programma per Checco Zalone. Confermati i programmi di Gerry Scotti che, oltre i suoi cavalli di battaglia, sarà presente in due nuovi show: uno è la versione evoluta di “Io Canto”; mentre tra autunno e primavera ci sarà anche una nuova versione de “La ruota della fortuna” nel preserale.

Confermato “Ciao Darwin” con Paolo Bonolis in autunno e in primavera, cosi come “Michelle Impossible” con Michelle Hunziker, e “Felicissima sera” di Pio e Amedeo. Torna anche Enrico Papi che, oltre “La pupa e il secchione”, condurrà anche un game musicale. Su Mediaset, inoltre, tantissime serate dedicate alla musica con Il Volo, Elisa, Max Pezzali e Orietta Berti.

Come ultime novità, Maria de Filippi probabilmente avrà una versione invernale del programma di successo ”Temptation island” e il ritorno del reality show ”La Talpa”.

Mentre Mediaset si prepara quindi a tante novità nella nuova stagione, ancora scotta l’allontanamento di Barbara d’Urso che, se in un primo momento poteva sembrare consensuale; nelle ultime ore ha decisamente cambiato registro.