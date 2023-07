Barbara D’Urso fuori da Mediaset: la sorella Daniela la difende

di Rita Milione

La Mediaset ha deciso di allontanare la conduttrice di “Pomeriggio Cinque“, Barbara D’Urso, il cui contratto sarebbe in scadenza il prossimo dicembre. La decisione non sarebbe stata concordata e che si sia trattato di una scelta imposta, comunicata in un momento in cui la D’Urso non è nemmeno in onda, visto l’inizio della versione estiva del programma da lei condotto.

“Solidarietà e facciamo rumore, c**o” scrive Daniela sia su Instagram che su Twitter, pubblicando una foto in cui abbraccia sua sorella, Barbara D’Urso.

Sono diversi i commenti sotto al post in questione, in cui in molti manifestavano il loro disappunto e soprattutto una certa sorpresa nel sapere che questo addio sia avvenuto in modo così distaccato. In un altro post, Daniela scrive: “Grazie a tutti per la solidarietà, porterò a mia sorella il vostro sostegno e il vostro calore”.

Pomeriggio Cinque: il programma condotto da Barbara D’Urso

Pomeriggio Cinque è un programma televisivo italiano, in onda su Canale 5 dal 1º settembre 2008, condotto da Barbara D’Urso fino al 2 giugno 2023 (affiancata da Claudio Brachino fino al 19 dicembre 2008). Il programma, giunto alla sua quindicesima edizione, viene trasmesso in diretta dal lunedì al venerdì dalle ore 17:25 alle 18:45 dallo studio 15 del Centro di produzione Mediaset di Cologno Monzese.