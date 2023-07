“Museo Berlusconi” ad Arcore: il piano della famiglia

di Rita Milione

Probabilmente la celebre Villa San Martino di Arcore, la residenza più nota di Silvio Berlusconi, potrebbe essere trasformata in un museo dedicato alla sua figura: l’idea è venuta alla famiglia Berlusconi, con Pier Silvio in prima fila. Secondo quanto scrive il Messaggero, i figli – che ancora devono scoprire cosa c’è nel testamento lasciato dal padre – ne avrebbero già parlato con i vertici di Forza Italia, riscuotendo un grande entusiasmo nel partito azzurro.

Il progetto

Il progetto prevede l’esposizione di importanti cimeli legati alla sua carriera imprenditoriale e politica, come il contratto con gli italiani nella sua versione originale, il set utilizzato per la discesa in campo del ’94 e la proiezione dei suoi discorsi più celebri in video, a ogni ora. La famiglia si affiderà a un comitato scientifico composto da storici contemporanei e dai fedelissimi di Berlusconi, come Letta e Confalonieri, per curare attentamente l’allestimento del percorso tematico. Ma, al momento, non c’è ancora nulla di definitivo.

L’obiettivo della famiglia

Nel museo Berlusconi, in pratica, ci sarà ogni angolo della vita pubblica del Cavaliere che valga la pena di raccontare. Certo, per ora è solo un’idea della famiglia. O forse qualcosa di più. L’obiettivo della famiglia è quello di storicizzare il fondatore di Forza Italia, recuperare i cimeli più importanti della sua carriera imprenditoriale e politica e permettere a chiunque voglia visitare la sua casa di ripercorrere la sua vita.