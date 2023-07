Spacciava hashish sul Lungomare di Salerno: arrestato

di Redazione ZON

Sabato 1 luglio, la Polizia di Stato ha arrestato in flagranza di reato A.F. (cl. 1999), in quanto trovato in possesso di 109 involucri di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana per un peso complessivo di circa 350 grammi.

L’uomo, irregolare sul territorio nazionale, é stato individuato e fermato dagli operatori sul tratto di lungomare cittadino poiché riconosciuto nella stessa persona che lo scorso 22 giugno era stato controllato dallo stesso personale e si era dato alla fuga dopo essere stato trovato in possesso di 58 involucri di sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso complessivo di circa 170 grammi e della somma di 320 euro.