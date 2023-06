Nocera Inferiore, in manette 42enne per spaccio di stupefacenti

di Redazione ZON

Nella serata del 22 giugno scorso, i Carabinieri della Sezione Operativa e Radiomobile del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore (SA) hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti un 42enne sorpreso a bordo di uno scooter con 35 gr. di cocaina indosso. Nella circostanza, è stato altresì deferito in stato di libertà per il medesimo reato, il passeggero del motociclo.



L’Autorità giudiziaria ha disposto per l’uomo gli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.