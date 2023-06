Sarno, perseguita l’ex compagna: arrestato 29enne

di Redazione ZON

Nella mattinata del 22 giugno u.s., i Carabinieri della Stazione di Sarno (SA) hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere – emessa dal G.I.P. del Tribunale di Nocera Inferiore (SA) su richiesta di questa Procura – nei confronti di A. G. per atti persecutori nei confronti dell’ex compagna.



Il provvedimento cautelare ha ritenuto la sussistenza, allo stato, di gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell’uomo il quale, violando ripetutamente la misura cautelare già in atto del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima, avrebbe assunto comportamenti intimidatori nei confronti della donna contattandola più volte telefonicamente e presentandosi, con modi violenti e in un’occasione anche armato di una roncola, sul luogo di lavoro e presso l’abitazione della stessa.



L’arrestato è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Salerno.