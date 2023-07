Praiano, la sindaca vieta di camminare a torso nudo

di Antonio Jr. Orrico

Un divieto che si pone, come obiettivo, quello di imparare ed istruire, ma soprattutto di disciplinare i cittadini. A Praiano, un ultimo provvedimento da parte del Comune sta destando il “caos“. L’ultima ordinanza della sindaca Anna Maria Caso, infatti, prevede il divieto di circolare a piedi a torso nudo nelle strade, lontano dalle aree di balneazione previste dal posto. Un provvedimento sicuramente destinato a far discutere per lungo tempo.

Secondo il quotidiano “La Città“, oggi in edicola, le motivazioni adottate dalla sindaca di Praiano sono molteplici. L’amministrazione ha adottato questo dispositivo dopo averlo già fatto l’anno passato, in modo da ribadire in primis la forza del buon costume e dell’educazione.

L’ordinanza recita: “Con sempre maggior frequenza, si assiste a condotte di persone contrarie ai principi di educazione e buon costume come la circolazione e sosta a torso nudo oppure in costume da bagno.”

Nelle ultime settimane, proprio in virtù di questi provvedimenti, il Comune ha segnalato svariati cittadini e turisti. Secondo loro, i comportamenti sono dichiarati contrari al decoro urbano, in particolare negli spazi e nelle aree pubbliche.

“Oltre che costituire un elemento di disagio e di malessere per la popolazione residente e per i turisti ospiti, potrebbe costituire un oggettivo parametro di valutazione negativa del livello qualitativo del buon vivere nel territorio comunale con conseguente ripercussione su immagine e offerta turistica proposte.” recita, infine, l’ordinanza stessa.

L’intento è quello di preservare la vivibilità di un comune tra i più fiorenti della Costiera Amalfitana, patrimonio dell’UNESCO ormai dal 1997.