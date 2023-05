Rovella, cane eroe salva vita madre e figlio ma viene ucciso da tre pitbull

di Redazione ZON

Un gesto eroico quello della piccola cagnolina di una donna di Montecorvino Rovella che si è sacrificata per salvare la vita della sua padrona e del suo piccolo figlio di 3 anni.

Secondo quanto riporta il quotidiano La Città, la donna e il suo bambino si sono recati nel giardino sotto casa per qualche ora di svago. All’improvviso è comparso dal nulla un cane di grossa taglia. L’animale in un primo momento ha iniziato a leccare il bimbo e poi ha mostrato i denti come se volesse morderlo. La mamma ha cercato subito di allontanarlo, ma “quando ho alzato il tono della voce, – ha detto la donna – il cane ha iniziato ad inveire anche contro di me”.

A quel punto la cagnolina della signora ha iniziato ad abbaiare attirando così l’attenzione del cane su di sé. Successivamente sono giunti altri due cani, della stessa razza, che si sono scagliati contro l’altro animale indifeso fino ad ucciderlo.

La donna e il bimbo sono riusciti a salvarsi nascondendosi dietro ad un muretto evitando così i morsi dei pitbull, che poi si sono allontanati anche per l’intervento dei vicini attirati dalle urla della signora.