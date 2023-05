Ruggi bocciato dall’Agenas: è tra i 12 ospedali peggiori d’Italia per tempi d’attesa

di Redazione ZON

Un premio negativo quello assegnato al Ruggi d’Aragona di Salerno da parte dell’Agenas – l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali – che è stato posizionato tra le 12 peggiori strutture sanitarie d’Italia in un report con dati raccolti nel 2021.

Secondo quanto riporta il quotidiano Il Mattino, insieme al Ruggi in bassa classifica ci sono anche altri ospedali campani quali il San Pio di Benevento, il Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta e il Luigi Vanvitelli di Napoli.

La valutazione ha misurato la capacità delle aziende di conseguire obiettivi assistenziali in termini di esiti delle cure e di accessibilità ai servizi sanitari, coerentemente con le risorse disponibili (di tipo finanziario, professionale e tecnologico). Quindi il Ruggi è classificato da bollino rosso per i tempi di attesa che non rispettano quanto indicato dalla legge.