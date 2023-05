Rai, altro addio storico: Lucia Annunziata lascia “In Mezz’Ora”

di Pietro Marchesano

A pochi giorni dalla notizia del trasferimento di Fabio Fazio dalla Rai a Discovery, la rete televisiva italiana incassa un altro colpo, stavolta inaspettato. Ad abbandonare la barca Rai, sempre più al centro di polemiche relative alle nuove nomine volute dal governo, sarà anche Lucia Annunziata, storico volto di Rai 3.

Le motivazioni dietro questa scelta sono state esposte in una lettera ai vertici dell’azienda:

“Arrivo a questa scelta senza nessuna lamentela personale: giudicherete voi, ora che ne avete la responsabilità, il lavoro che ho fatto in questi anni – spiega Annunziata – Vi arrivo perché non condivido nulla dell’operato dell’attuale governo, né sui contenuti, né sui metodi in particolare non condivido le modalità dell’intervento sulla Rai. Riconoscere questa distanza è da parte mia un atto di serietà nei confronti dell’Azienda che vi apprestate a governare. Non ci sono dunque le condizioni per una collaborazione”.

Un volto storico della Rai, dunque, abbandona il nuovo corso, per il dispiacere dell’Ad Roberto Sergio che si auspica si possa concludere il ciclo di puntate di “In Mezz’Ora” e ci possano essere nuove occasioni di incontro tra le parti.