Rai, Fabio Fazio ai saluti: “Dopo 40 anni è tempo di una nuova stagione della mia vita”

di Pietro Marchesano

Non ci sta, Fabio Fazio, a chiudere la propria carriera in Rai tra le polemiche: il conduttore di “Che tempo che fa“, fresco di passaggio a Discovery, saluta il pubblico nel corso della sua ultima apparizione su Rai3.

“Il mio lavoro continuerà altrove, d’altronde non tutti i protagonisti sono adatti per tutte le narrazioni – spiega Fazio – Me ne sono reso conto e quindi continuo a fare serenamente il mio lavoro altrove che è quello, che ho sempre fatto in questi 40 anni”.

Un percorso lungo quasi mezzo secolo che lo stesso conduttore di “Che tempo che fa” saluta con gratitudine: “Non posso che esprimere anche in questa occasione gratitudine nei confronti di tutte le persone con cui ho lavorato per tutta la vita in Rai, ne conserverò solo un ricordo meraviglioso”.

Insieme a Fazio parteciperà alla “migrazione” su Canale 9 anche Luciana Littizzetto, sua compagna di viaggio ormai da tanti anni.

“Siamo entusiasti di accogliere un fuoriclasse come Fabio Fazio e orgogliosi che uno dei volti più rilevanti e influenti della televisione italiana abbia scelto Warner Bros. Discovery e il canale Nove per proseguire la sua straordinaria carriera”, racconta Alessandro Araimo, responsabile per l’Italia e la penisola iberica di Warner Bros. Discovery. “Il nostro impegno è da sempre quello di attrarre i migliori talenti e l’arrivo di Fabio e Luciana nel nostro gruppo è la miglior conferma possibile”