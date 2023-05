Capaccio Paestum, ex Lido Kennedy: via ai lavori di demolizione e riqualificazione

di Pietro Marchesano

Al via oggi, lunedì 15 maggio, gli interventi urgenti di demolizione dell’ex Lido Kennedy. Si tratta di lavori rientranti nell’ambito del più ampio progetto di demolizione e riqualificazione dell’area demaniale occupata dall’ex stabilimento balneare, ubicato in via dei Lidi, in località Laura del Comune di Capaccio Paestum.

L’area demaniale dell’ex Lido Kennedy, nel 2019 oggetto di sequestro preventivo emesso dal Tribunale di Salerno, è stata definitivamente dissequestrata a giugno 2022 con ordinanza del Tribunale di Salerno e restituita nelle disponibilità del Comune per la demolizione e la riqualificazione dell’area stessa. Da qui la possibilità di avviare il primo stralcio dei lavori. Infatti, l’ex Lido Kennedy, che si estende su un’area demaniale di circa 4.000 metri quadri, versa in condizioni di abbandono e degrado, con parte delle opere murarie prospicienti la battigia e parti della struttura fortemente danneggiate dalle mareggiate dello scorso inverno, con conseguente pericolo per la pubblica e privata incolumità.

Il progetto al via oggi, stralciato dal progetto generale di riqualificazione dell’area, consiste nell’esecuzione delle sole opere di demolizione dei manufatti al fine di mettere in sicurezza l’area, nonché la parte di arenile circostante. L’obiettivo finale del progetto, tuttavia, è la riqualificazione dello spazio in modo da destinarlo a eventi pubblici di carattere ricreativo e sportivo attraverso la realizzazione di un’arena del mare. L’intervento rientra nel più ampio e importante programma di riqualificazione e messa in sicurezza, in parte completato e in parte da completare, dell’intera fascia litoranea comunale.



«Avviamo il primo stralcio di un lavoro più ampio che porterà alla riqualificazione dell’area demaniale occupata dall’ex Lido Kennedy, oggi tornato nella disponibilità del Comune di Capaccio Paestum – dichiara il sindaco Franco Alfieri – L’intervento si inserisce nell’ambizioso programma di riqualificazione della fascia costiera della Città, che ha già cambiato volto grazie alla realizzazione di un tratto importante del nuovo lungomare, con relativi servizi.

Abbiamo da subito creduto nella necessità di restituire dignità a una fascia costiera lasciata per anni nell’incuria e nell’abbandono – continua Alfieri – consapevoli delle sue enormi potenzialità e dei risvolti positivi della sua riqualificazione sul turismo e dunque sull’economia del territorio. L’area demaniale dell’ex Lido Kennedy è solo un altro tassello del programma. Presto vi sorgerà un’arena del mare che sarà a disposizione della Comunità come importante spazio ricreativo in grado di ospitare importanti eventi estivi di carattere ricreativo e sportivo».