Compra un Monet ma non lo sa: la scoperta di un avvocato piacentino

di Pietro Marchesano

Un amore per l’arte che questa volta potrebbe aver fruttato non poco all’avvocato di Piacenza Carlo Romagnoli. Dopo essersi assicurato all’asta un quadro per poche migliaia di euro, è arrivata la scoperta inaspettata: il dipinto sembrerebbe essere opera dell’impressionista Claude Monet.

Un’intuizione sensazionale da parte del critico Vladimir Cicognani, perito d’arte del Tribunale e della Camera di Commercio di Bologna.

“Sì, dire che è un Monet a mio avviso è esatto. – racconta lo stesso Romagnoli a La Libertà – Probabilmente è stato realizzato intorno al 1910, si tratta di un dipinto dal valore di diversi milioni di euro. Sui cataloghi dell’opera non vi è traccia e tra l’altro non è un paesaggio, ovvero un soggetto in cui era solito cimentarsi Monet, ma questo dipinto porta la firma del maestro in basso a sinistra e comunque a me le firme interessano e non interessano: io ho studiato l’intera opera di questo pittore e questo dipinto lo riconosco come suo”.

“Monet effettuava paesaggi, è vero, – continua l’avvocato – ma ha anche realizzato il Bambino con la tazza che era poi suo figlio Jean e tra le sue opere figura anche il Ritratto di bambina, ovvero il ritratto della figlia. Io ritengo quindi che questo dipinto possa rappresentare una parente del maestro”.