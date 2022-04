Russia: in arrivo nuove sanzioni dall’UE

La Russia subirà nuove sanzioni dall’Ue, il nuovo pacchetto imporrà “un bando alle importazioni di carbone” da Mosca, “del valore di 4 mld di euro l’anno“. Questa misurerà “taglierà un’altra importante fonte di ricavi per il Paese”, ha affermato Ursula Von der Leyen.

Il pacchetto proposto dalla Commissione comprende anche, oltre a un divieto di import di carbone dalla Russia e ad ulteriori bandi sull’import/export di diverse categorie di merci, , tra cui Vtb, che pesano per il 23% del settore del credito in Russia.

Viene proposto anche di vietare alle navi russe o gestite da questi ultimi di accedere ai porti dell’Ue, con alcune eccezioni come “prodotti alimentari ed agricoli, aiuti umanitari ed energia”. Sul tavolo poi un bando contro i trasportatori anche bielorussi via terra, che “limiterà drasticamente le opzioni dell’industria russa di ottenere merci chiave”.

Le nuove forti sanzioni

Vengono delineate anche misure come il divieto per le società russe di partecipare ad appalti nell’Ue e un’esclusione di ogni sostegno finanziario per enti pubblici russi. La lista degli individui sanzionati verrà infine allungata. La Commissione lavora a “misure ulteriori”, che riguardino “il petrolio” russo e riflette su idee proposte dagli Stati membri, come tasse e specifici canali di pagamento, come un deposito a garanzia.

Il nodo dell’energia

Davanti alle azioni della Russia in Ucraina i 27 sono pronti ad adottare misure che restringano le esportazioni e le importazioni.. E’ presente anche la volontà di includere l’energia, in proporzioni e secondo un calendario da definire ha affermato il ministro dell’Economia francese Bruno Le Maire, in conferenza stampa a Lussemburgo al termine dell’Ecofin. Niente però in quest’ambito è ancora certo e definito viste le enormi e rischiose ripercussioni che potrebbe avere questa scelta.