Russia, Putin: “Rafforziamo armamento nucleare”

di Rita Milione

Il Presidente russo Vladimir Putin ha annunciato in un discorso video pubblicato sul sito del Cremlino, in occasione della Giornata del Difensore della Patria, che la Russia presterà “maggiore attenzione” al potenziamento delle sue forze nucleari. Putin ha affermato che i sistemi missilistici russi di punta basati sui silo Sarmat, armati con missili balistici intercontinentali orbitali pesanti a propellente liquido in grado di trasportare cariche nucleari, entreranno in servizio nel 2023. Anche le consegne dei missili ipersonici Zirkon a bordo delle navi inizieranno nel 2023.

“Le truppe riceveranno equipaggiamenti all’avanguardia e l’industria aumenterà rapidamente la produzione dell’intera gamma di armamenti”, ha dichiarato il Presidente russo nel discorso video. “Continueremo a fornire alle nostre truppe le attrezzature più avanzate”, ha detto, spiegando che si tratta di nuovi sistemi di attacco.

Intanto, secondo Mosca, l’Ucraina sta preparando una provocazione armata contro la Transnistria, regione separatista filo-russa. Lo ha riferito il ministero della Difesa russo, precisando che il piano di Kiev vedrebbe la partecipazione diretta di unità armate ucraine, compreso il battaglione Azov.

“Secondo le informazioni disponibili, nel prossimo futuro il regime di Kiev sta preparando una provocazione armata contro la Transnistria, che sarà condotta da unità delle sue forze armate, anche con il coinvolgimento dell’unità nazionalista di Azov”, ha dichiarato il ministero della Difesa su Telegram.