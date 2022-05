Sabrina Ferilli ospite a Oggi è un altro giorno: “Mi facevano sentire brutta”

La conduttrice e attrice più amata dagli italiani si è raccontata a Oggi è un altro giorno: stiamo parlando di Sabrina Ferilli, che a Serena Bortone ha raccontato gli anni della sua adolescenza. Alla vista di alcune sue foto, Sabrina ha dichiarato: “Alle medie ancora mi salvavo. Dopo mi sono incicciottita. Quel fisico si è sbracato e poi dopo anni è ritornato in auge. Fino a 25, 26 anni non mi corteggiava nessuno“.

Poi, ha aggiunto: “Diciamo le cose come stanno. Non mi sentivo brutta, mi ci facevano sentire gli altri ragazzini. Io non ho avuto fidanzati per molto tempo, per 8-9 anni. Sai le cotte per il ragazzino del liceo? Ecco, quelle non c’erano. C’erano fisici che mettevano un po’ paura“. Con gli anni la Ferilli si è presa la sua rivincita, diventando una delle donne più talentuose e ammirate della televisione italiana: “Non mi è capitato di rivedere tutti quelli che mi piacevano e non ricambiavano. Qualcuno sì. Dopo ce li siamo fregati tutti e lì mi sono divertita“.

La Ferilli si è poi soffermata su alcuni punti fondamentali della sua vita, la famiglia, l’amore e la carriera. Inoltre, ha rivelato che la cosa che meno sopporta al mondo è l’ingiustizia: “Le offese, le critiche, non mi interessano, ma l‘ingiustizia, poi sulla persona più debole, è una roba che mi ammazza“.