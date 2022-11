È meglio andare in una sala bingo o giocare a bingo da casa?

Non c’è niente di meglio di una partita di bingo per divertirsi con amici e parenti, non pensi? Nel nostro articolo faremo un viaggio virtuale tra quello giocato in una sala bingo e quello giocato da casa. Seguici e scoprirai i pro e i contro delle due opzioni all’insegna del divertimento e della socialità.

Sala bingo contro online

Entriamo subito nel vivo del nostro argomento e analizziamo nello specifico quali sono i pro delle due opzioni.

Si fa amicizia

Si possono conoscere persone nuove

Si esce un po’ di casa, spezzando la routine

Ti puoi vestire come ti pare

Puoi partecipare a serate speciali con in premio premi e jackpot dedicati

Tutte queste opzioni valgono per entrambe le situazioni. Com’è possibile? I pro della sala bingo li conosciamo tutti: ci si diverte, si conoscono persone nuove in un batter d’occhio, si passa una bella serata, magari degustando un’ottima cena a un ottimo prezzo.

E quello online? Il bingo online non ha nulla da invidiare alla sala: possiede tutte le caratteristiche sopra elencate e ha il vantaggio che può essere giocato a qualsiasi ora e in qualsiasi luogo, nei ritagli di tempo e quando non si riesce a prendere sonno.

Tutto questo lo si può fare prendendo il sole sulla sdraio, nel tepore del proprio letto oppure mentre si aspetta il proprio turno al banco delle verdure al mercato. Niente di più semplice: un divertimento a distanza di un click, direttamente da pc o da smartphone.

E per quanto riguarda i jackpot, i premi speciali e tutte le belle opzioni che solo la sala bingo offre? Aggiornati: anche quello online ormai dà la possibilità di vincere cifre interessanti.

La sala e il bingo tradizionale

Il bingo tradizionale e quello online sono due giochi con regolamenti molto simili, ma si differenziano in alcuni aspetti.

In tutti e due i giochi troviamo 90 numeri che vengono estratti progressivamente durante il corso della partita e i giocatori giocano con un numero variabile di cartelle sulle quali sono presenti 15 numeri.

Lo scopo del gioco è quello di trovare tutti i numeri sulla propria cartella e fare cinquina o bingo prima di tutti gli altri. Una volta che la cartella viene riempita si fa finalmente un bingo, ossia l’equivalente della tombola.

Alcuni studi hanno dimostrato che per vincere a tombola sono necessarie 6 cartelle, mentre per il bingo questo non è ancora mai stato dimostrato. Le sale tradizionali presenti in Italia sono circa più di 200 e come accennato prima stanno riaprendo dopo un periodo di lungo stop.

Quando si gioca a bingo tradizionale, ad esempio in casa o con gli amici, si ha la possibilità di interagire dal vivo con gli altri, scherzando e analizzando l’esito dell’estrazione, magari aggiungendo anche qualche rito scaramantico.

I premi, diversi rispetto a quelli che ci si può aggiudicare nella tombola, non sono sempre gli stessi nel bingo tradizionale e in quello online: spesso online ci sono premi speciali aggiuntivi e quindi giocare sul web a volte risulta più vantaggioso.

Tra questi, ad esempio, c’è il bingo one, un premio che si ottiene nel momento in cui viene raggiunta una quota imposta dalla sala, la quale corrisponde al 4% dell’incasso di una singola partita.

In base al momento in cui viene effettuato il bingo, il giocatore può ricevere altri tipi di premi: il bingo one extra, il super bingo, il bingo oro, il bingo argento, il bingo bronzo, la cinquina garantita, il bingo garantito, il binghetto, il jackpot e molti altri.

Questa categoria di premi nel mondo online è da ritenersi una categoria di premi extra, quindi premi che si aggiungono al bingo.

Il bingo online

Giocare online è sicuramente semplice e intuitivo, se si ha qualche dubbio poi puoi sempre fare affidamento al servizio clienti e a giocatori più esperti, che in chat sono sempre molto disponibili nei confronti dei nuovi arrivati nello spiegare come si gioca.

Il regolamento del bingo fisico e di quello online è molto simile come abbiamo visto e viene semplicemente adattato alla situazione, ma quello online virtuale, oltre ai premi tradizionali che restano sempre gli stessi, garantiscono agli utenti molte altre modalità di vincita, che nel gioco fisico non sono presenti.

Un esempio molto interessante è il jackpot, che permette al giocatore, sulla base dei numeri che sono già stati estratti, di aumentare le proprie vincite se ottiene il bingo con un certo numero di estrazioni. Il grande vantaggio del gioco online sta tutta nella comodità e nella estrema privacy garantita dal proprio cellulare o tablet.

Con l’avvento del mondo online, è come se ognuno di noi avesse una sala bingo a propria disposizione sullo smartphone: sale, estrazioni, premi, chat, divertimento… non manca proprio nulla!

Si ha finalmente la possibilità di giocare senza fare file per acquistare la propria cartella, senza maneggiare denaro, senza dover litigare per il posto fortunato, senza dover uscire di casa, senza dover trovare parcheggio evitando inutili stress, comodamente da casa o mentre siamo dal parrucchiere o sul bus al ritorno da una lunga giornata.

Giocare a bingo online però non significa rinunciare all’aspetto sociale del gioco, che sembra una componente chiave del suo successo. I siti online legati e autorizzati da ADM offrono infatti chat gratuite in cui fare amicizia e intrattenersi con gli altri appassionati online 24 ore su 24, senza limitazioni di orario, città di appartenenza o dress code.

Bingo online: tombola.it e un modo tutto nuovo di vivere il bingo

Il bingo online è un gioco che non viene visto di cattivo occhio, ma è un modo come un altro di passare il tempo, un hobby come un altro. In molti casi, una vera e propria occasione di socialità.

I siti online hanno generato l’opportunità tutta nuova di giocare senza problemi di tempo, spazio, modo e con budget molto contenuti. Anche il bingo sta cercando di essere sempre al passo con i tempi offrendo modalità di gioco nuove e avvincenti.

Un esempio possono essere le numerose varianti a 30, 60 o 75 palline, che offrono l’opportunità di giocare in modo più rapido e dinamico. Altro esempio sono i numerosissimi giochi online che trovi su tombola.it.

Oltre ai classici giochi a 90 palline identificabili con Bingo 90 e Bingo Lite (cambia solo il costo della cartella), su tombola.it il bingo prende tutta un’altra piega, diventando un vero e proprio gioco.

Basti pensare a Smorfia Bingo, che permette di giocare con cartelle piene di simboli divertenti (e irriverenti) utilizzando i fagioli virtuali. C’è poi il bingo di Caccia ai Simboli: un gioco in cui i numeri spariscono e si collezionano i simboli e i colori proposti.

La cosa bella è che in base alla stagione i simboli cambiano continuamente e spesso i giocatori si ritrovano con un bingo tra le mani fatto di alberi di Natale, zucche di Halloween o coloratissimi gelati.

Continuiamo poi il nostro giro turistico del mondo online con Cinco bingo, un gioco di bingo online che vede come protagoniste le carte francesi e tante sale con i nomi delle città italiane per accogliere chiacchiere e gruppetti di amici online.

In arrivo un bingo da record!

Un esempio di tutte queste promozioni speciali lo trovi su tombola.it: il giorno 28 novembre su tombola.it si celebra l’undicesimo compleanno di tombola.it con il Giga Bingo Garantito più grande della storia di tombola.it, mai visto prima.

È il bingo garantito più grande di sempre: 11.000 € in palio in una sola partita, alle 22:30 in Bingo90 il 28 novembre. Davvero una bella promozione per provare a vincere 11000 euro con il solo costo di una cartella, ovvero 10 centesimi.

Ti ricordiamo che ne puoi acquistare un massimo di 24.