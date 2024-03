Sala Consilina, arrestato 33enne: spacciava hashish e cocaina

di Antonio Jr. Orrico

Nella notte del 27 marzo, i Carabinieri della Stazione di Sala Consilina (SA) hanno arrestato un 33enne del luogo per “detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente“ .

I Carabinieri, durante un servizio dinamico di controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno proceduto alla perquisizione domiciliare dell’indagato rinvenendo nella sua disponibilità sostanza stupefacente del tipo hashish suddivisa in 4 panetti per un peso complessivo di 390 gr. ed ulteriori 3,4 gr. di cocaina nonché materiale per il confezionamento ed un bilancino di precisione.

Fermo restando la presunzione di innocenza, l’uomo è stato tradotto presso la casa circondariale di Salerno.