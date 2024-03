Concorso Agenzia delle entrate: 50 posti a tempo indeterminato

di Rita Milione

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato un nuovo bando di concorso per l’assunzione a tempo indeterminato di 50 persone, di cui 25 unità come Data analyst e 25 unità come Funzionari ICT addetti alle infrastrutture e alla sicurezza informatica, da destinare alle strutture centrali. Per partecipare è necessaria almeno un laurea triennale, il termine ultimo per la domanda è il 24 aprile.

Requisiti

cittadinanza italiana;

posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari;

godimento dei diritti politici e civili;

idoneità fisica all’impiego;

non essere stati interdetti dai pubblici uffici, o destituiti o dispensati oppure licenziati dall’impiego presso una pubblica amministrazione, o dichiarati decaduti da un impiego statale a seguito dell’accertamento che l’impiego stesso è stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabili.

Titoli di studio

Per partecipare al concorso, bisogna avere almeno una laurea triennale in Ingegneria dell’informazione (L-8); Ingegneria industriale (L-9); Scienze e tecnologie informatiche (L-31); Scienze e tecnologie fisiche (L-30); Scienze matematiche (L-35). Oppure un diploma di laurea in Ingegneria delle telecomunicazioni, Ingegneria elettronica, Ingegneria informatica, Ingegneria Gestionale, Informatica, Fisica o Matematica; o una laurea specialistica o magistrale equiparata ai suddetti diplomi di laurea.

Come fare domanda

Per fare domanda per il concorso in Agenzia delle entrate è necessario compilare il format di candidatura sul Portale unico del reclutamento “inPA”, disponibile all’indirizzo internet https://www.inpa.gov.it/, previa registrazione sullo stesso Portale con le identità digitali SPID/CIE/CNS/eIDAS. Il termine ultimo per presentare la domanda è fissato al 24 aprile 2024, alle ore 23.59.

Cosa studiare

La procedura di selezione prevede una prova scritta e una prova orale. Per la figura di Data analyst, le materie d’esame sono: Architetture e utilizzo di strumenti di advanced analytics / big data, DBMS e loro utilizzo, Tecnologie NoSQL, Linguaggi SQL R Python, Qualità dei dati e relativi standard, Architetture per la gestione dei dati e per l’erogazione dei servizi, Tecniche e metodologie di gestione dei progetti, Disegno e gestione dei processi, Fondamenti di programmazione e di gestione del ciclo di vita del software.

Per la figura di Funzionario Ict le materie d’esame sono: Analisi e progettazione tecnica di servizi ICT, Comprensione di tematiche di scalabilità, sicurezza, alta affidabilità, replica, sincronizzazione dei dati e performance dei servizi ICT, Sicurezza informatica, Amministrazione e gestione di sistemi informatici, Tecniche e metodologie di gestione dei progetti, Disegno e gestione dei processi, Fondamenti di programmazione e di gestione del ciclo di vita del software.