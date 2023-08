Salario minimo, l’incontro tra il governo Meloni e le opposizioni

di Giusy Curcio

E’ fissato a venerdì 11 Agosto l’incontro tra il governo Meloni e le opposizioni per discutere di salario minimo. Lo aveva preannunciato il leader di Azione, Carlo Calenda, in un’intervista a Repubblica e nella serata di lunedì è arrivata la conferma: “Confermo che nel pomeriggio di venerdì 11 una delegazione del governo, guidata dalla presidente del consiglio, incontrerà le forze politiche di opposizione per ascoltare le proposte da loro articolate sul salario minimo, in spirito di costruttivo rapporto istituzionale“, ha fatto sapere il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano.

Calenda aveva inoltre dichiarato: “Io non ho mai dato disponibilità a un incontro a due, si tratta di una proposta fatta da tutte le opposizioni – afferma -. Il che è un valore da preservare. Poi certo, se i segretari degli altri partiti ritenessero di non venire, io andrei lo stesso. Va riconosciuto che la maggioranza ha ritirato l’emendamento soppressivo del nostro testo e aperto al dialogo“. Molto probabilmente prenderanno parte i leader delle opposizioni che hanno sottoscritto la proposta di legge unitaria per il salario minimo legale: quindi Giuseppe Conte, Elly Schlein, Nicola Fratoianni. E ancora, Angelo Bonelli e Carlo Calenda.

L’argomento salario minimo è tornato al centro del dibattito pubblico dal momento che secondo le ultime stime di Svimez sono circa tre milioni i lavoratori dipendenti che al momento guadagnano meno di nove euro l’ora.