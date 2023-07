Saldi Estivi, Confesercenti: sosteniamo i negozi con i saldi

di Antonio Jr. Orrico

Aumenta l’interesse degli italiani per gli sconti dei saldi estivi, complice il caro-vita e una primavera più fredda del solito: il 38% ha comprato meno capi primaverili ed estivi. Sono le prime vendite di fine stagione con le nuove regole del Codice del consumo: Confesercenti lancia l’iniziativa “Saldi Trasparenti”. L’inflazione e il caldo improvviso spingono l’interesse degli italiani nei saldi estivi, che inizieranno domani in tutte le regioni italiane con l’esclusione delle province autonome di Trento e Bolzano.

Oltre 6 italiani su 10 – il 61% – già prevede di acquistare in saldo almeno un prodotto di abbigliamento, calzature e accessori, con un budget previsto di 227 euro a persona. Un ulteriore 30%, invece, è pronto ad acquistare se dovesse trovare l’offerta giusta. È quanto emerge da un sondaggio sulle intenzioni di acquisto per i saldi estivi 2023, condotto da IPSOS per la nostra Confesercenti nazionale.

Il forte interesse da parte dei consumatori è motivato, in parte, dal caro-vita: le famiglie vogliono compensare con qualche acquisto in offerta i tagli effettuati al budget per abbigliamento e calzature durante l’anno. Per quanto riguarda il budget, i consumatori che acquisteranno pensano di allocare un budget medio di 227,35 euro, anche se oltre un terzo di chi vuole comprare in saldo prevede di spendere meno di 100 euro (24,9% meno di 100 euro, 9,2% fino a 50 euro), mentre solo il 14,1% spenderà più di 300 euro (il 10,3% tra i 300 ed i 500, il 3,8% oltre 500 euro).

Le famiglie che investiranno di più nei saldi sono quelle del centro (253,07 euro a persona), mentre nelle Isole si prevede una spesa al di sotto dei 200 euro.

Le nuove regole e l’iniziativa Saldi Trasparenti

I prossimi saldi estivi saranno anche i primi con le nuove regole del Codice del consumo, sulla cui base Confesercenti lancia l’iniziativa “Saldi Trasparenti”: un vademecum di regole a cui sono chiamati ad aderire gli associati per rendere migliore l’esperienza dello shopping di fine stagione.

“Anche qui su Salerno e provincia favoriremo questa bella iniziativa per rafforzare il peso anche sociale dei negozi storici e tradizionali e per orientare nel miglior modo possibile i nostri consumatori sempre più disorientati tra “saldi falsi” e promozioni mordi e fuggi, spesso on-line, che molto spesso però nascondono beni di pessima qualità o difettati.” ha dichiarato il presidente provinciale Raffaele Esposito.

“Con quest’iniziativa entra ancora una volta nella giusta ottica, difendere i presidi economici fisici i negozi tradizionali e di vicinato e rafforzare la fiducia dei nostri consumatori. Attraverso questa iniziativa che speriamo possa trovare ancora più validità e sostegno nelle progettualità dei distretti del commercio fortemente voluti dalla nostra organizzazione.” ha poi concluso.