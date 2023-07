Salerno, corse straordinarie in occasione dell’evento “Notte Bianca”

di Rita Milione

Nelle notti 8/9 e 9/10 luglio 2023, in occasione dell’evento «Notte Bianca Salerno», in accordo con Regione Campania e Comune di Salerno, sono state disposte 36 corse in più per un totale di 16mila posti aggiuntivi per la metropolitana di Salerno. Trenitalia (Gruppo FS Italiane) farà infatti circolare più treni metropolitani sulla linea Salerno – Arechi, oltre il consueto orario di termine.

Il prolungamento del servizio metropolitano Salerno – Arechi: