Pareggio fondamentale della Salernitana a Casarano

di Redazione ZON

Probabilmente, solo a fine stagione si capirà l’importanza del gol di Quirini al 95’ di un Casarano-Salernitana a dir poco elettrizzante.

Una girandola di emozioni, o una montagna russa di adrenalina pura, scegliete voi, che ha tenuto attaccati i tifosi della Salernitana fino al 101° minuto di una partita incredibile.

Parlavamo dell’importanza del gol nel finale, in grado di riequilibrare un match che ad un certo punto sarebbe potuto finire con ogni risultato possibile. Continui capovolgimenti di fronte, dal 3-1 sfiorato dal Casarano, al 2-2 finale che regala “solo” un punto alla Salernitana, ma che probabilmente vale molto, molto di più.

Già, perché inanellare un’altra sconfitta dopo quella dolorosissima subita in casa per mano del Cerignola avrebbe potuto deprimere ulteriormente la squadra e rischiare di farla cadere in una spirale pericolosa.

C’è da dire che, al di là del risultato, la prestazione a Casarano non è certamente mancata. A voler essere pignoli, probabilmente la fase difensiva ha bisogno di qualche accorgimento (per usare un eufemismo), nel senso che sono state tante (forse troppe) le occasioni concesse all’avversario, ma va anche detto – però – che altrettanto numerose sono state le azioni da gol create nel campo opposto.

Non a caso, le principali note positive di giornata sono quelle arrivate da Donnarumma, autore di grandi interventi (decisivo soprattutto nel momento topico del match) e da Capitan Ferrari, autore del primo gol su calcio di rigore, ma uomo squadra durante tutto l’arco della partita (oltre che protagoniste di altre occasioni da rete).

Dunque, riletto in questa chiave, il “punticino” conquistato a Casarano, potrebbe avere un peso specifico enorme, perché consente di mantenere la vetta della classifica del Girone C della Serie C e guardare al futuro con grande ottimismo.

Anche perché i risultati delle partite di ieri hanno dato un segnale importante: innanzitutto, il gol di Quirini ha tenuto a distanza un Casarano che si è fermato a dodici punti, quattro di ritardo rispetto ai rivali di giornata. La vittoria del Benevento contro il Trapani (2-0 al Vigorito) ha consentito ai giallorossi sì di conquistare la vetta, ma soltanto in coabitazione con la Salernitana stessa.

Occasione persa, invece, per il Catania, che non è andato oltre al pareggio senza reti sul campo dell’Audace Cerignola, e lo costringe così a continuare ad inseguire a distanza di quattro punti. Insomma, più pensiamo al gol di Quirini al 95’ al Giuseppe Capozza di Casarano, e più ne rileviamo l’importanza.

Ovviamente non ci si può accontentare e, già a partire dal prossimo match casalingo contro la Cavese, la Salernitana è chiamata a tornare alla vittoria. Senza se e senza ma, perché è fondamentale dare un segnale forte alle concorrenti. Si scende in campo all’Arechi domenica 5 ottobre alle ore 14:30. Ferrari e compagni avranno bisogno dell’apporto del pubblico in un momento comunque delicato.

Le stagioni calcistiche sono spesso fatte di momenti chiave, “sliding doors” le chiamano gli inglesi, porte che si chiudono e portoni che si aprono per rispolverare un vecchio adagio italico. Ecco, a Casarano ne abbiamo vissuto uno. E domenica prossima, potremmo già viverne un altro…