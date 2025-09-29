Dall’intuizione al design guidato dagli utenti: come Tips.gg costruisce prodotti destinati a durare

di Redazione ZON

Ogni startup di successo inizia con una storia di tentativi, errori e perseveranza. Per Anton Malyutin, fondatore e CEO di Tips.GG, il percorso che va dagli esperimenti guidati dall’intuizione alla costruzione di un prodotto davvero incentrato sugli utenti è una testimonianza di resilienza e visione.

La sua recente intervista in un podcast ha fatto luce su come l’azienda sia passata da un piccolo sito di affiliazione a uno dei progetti più ambiziosi nell’ambito dell’analisi sportiva.

Dalle prime iniziative alla nascita di Tips.gg

Il cammino imprenditoriale di Anton è iniziato in modi inattesi. Da studente, provò ad avviare in Ucraina un negozio di abbigliamento scozzese. Quella prima iniziativa non riguardava tanto il profitto quanto l’apprendimento: comprendere i clienti, testare idee e scoprire l’imprevedibilità dei mercati.

Anni dopo, la sua carriera si spostò nell’e-commerce, dove guidò iniziative digitali per uno dei maggiori retailer ucraini. Alla fine, la curiosità lo portò nel settore dell’affiliazione e dell’IT, dove furono piantati i semi di Tips.gg. Il concept iniziale non era sostenuto da una grande visione: partiva come un semplice progetto di affiliazione focalizzato sugli esports — una nicchia promettente, ma senza la roadmap dell’attuale prodotto.

Evolvere oltre gli esports

Le startup raramente seguono una traiettoria lineare, e TipsGG non fa eccezione. Sebbene il progetto sia nato con un focus ristretto sugli esports, Anton e il suo team hanno presto riconosciuto che la vera opportunità risiedeva nell’analisi sportiva e nelle previsioni.

Ciò che distingue l’azienda è l’ambizione di portare trasparenza in un settore spesso percepito come opaco. Come ha spiegato Anton, il mercato delle previsioni può sembrare una “scatola nera”, con utenti che faticano a valutare l’affidabilità dei tipster. Tips.gg punta a ribaltare questa narrazione aggregando volumi massicci di dati — talvolta oltre 100.000 previsioni al mese — e presentandoli in modo chiaro e affidabile.

Costruire mettendo l’utente al centro

Il passaggio dall’intuizione a un design guidato dagli utenti è stato il cambiamento determinante per l’azienda. All’inizio, le decisioni venivano prese sulla base dell’istinto — com’è comune nelle startup senza una grande base di utenti. Oggi, però, l’approccio è del tutto diverso.

“Stiamo imparando a validare ogni cosa”, ha sottolineato Anton. Sondaggi, A/B testing e validazioni basate sui dati sono ora incorporati nell’architettura della nuova piattaforma. Questo cambiamento assicura che le funzionalità non siano semplici idee del founder, ma radicate in ciò di cui gli utenti hanno davvero bisogno.

È cambiata anche la mentalità. Il team non insegue più la mitica “killer feature”. Piuttosto, si concentra sul miglioramento continuo, chiedendosi: se funziona, quale sarà il prossimo passo? Se non funziona, come cambiare rotta?

Un marketplace per il futuro

Al momento, Tips.gg opera come uno dei maggiori aggregatori al mondo di previsioni sportive. Ma la visione va oltre. L’azienda sta costruendo un marketplace in cui gli utenti non solo possono accedere alle previsioni, ma anche monetizzare le proprie competenze condividendole. Unita all’integrazione dell’intelligenza artificiale per analisi più accurate, Tips.gg si sta configurando come un ecosistema completo per gli insight sportivi.

Questo approccio posiziona il brand in modo unico in un settore altamente competitivo. Fondendo dati statistici e previsioni guidate dalla community, Tips.gg crea una sinergia che ai concorrenti manca.

Sfide e valori

Il percorso, naturalmente, non è privo di ostacoli. La sfida più grande oggi è tecnologica: ricostruire la vecchia piattaforma in un’infrastruttura moderna e scalabile, capace di gestire la complessità dell’analisi in tempo reale.

Eppure, i valori dell’azienda forniscono la base per superare tali difficoltà. Proattività, adattabilità e una convinzione condivisa nella missione definiscono la cultura. Un sondaggio interno ha mostrato che la stragrande maggioranza del team crede fortemente nel potenziale globale del progetto: un segnale che visione ed esecuzione sono profondamente allineate.

Conclusione

Dagli umili inizi come piccolo sito di affiliazione alle ambizioni di diventare il marketplace di riferimento per le previsioni sportive, la storia di Tips.gg illustra l’evoluzione dall’intuizione al design guidato dagli utenti. È un promemoria: i prodotti destinati a durare non nascono dall’oggi al domani. Sono plasmati dagli errori, trasformati dall’ascolto degli utenti e rafforzati da team che credono nella missione.

In un settore in cui contano soprattutto fiducia e accuratezza, Tips.gg sta dimostrando che l’innovazione nasce dalla combinazione di visione e validazione — e dal porre l’utente al centro di ogni decisione.