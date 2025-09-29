San Vigilio di Marebbe: la meta ideale per la tua pausa autunnale 

di Redazione ZON

San Vigilio di Marebbe (Al Plan de Mareo in lingua ladina o St. Vigil in Enneberg in tedesco) è una piccola, ma incantevole località montana che si trova nel cuore del territorio dolomitico, nella Val di Marebbe, e all’interno dello stupendo Parco Naturale di Fanes-Sennes-Braies.

San Vigilio può essere la meta ideale per la tua pausa autunnale, soprattutto se sei alla ricerca di una vacanza che ti offra momenti di relax e di contatto con la natura.

L’autunno, in effetti, è un periodo ideale per una vacanza a San Vigilio: c’è minore affollamento turistico, il clima è piacevole, l’aria è fresca e inoltre lecomunità locali del paese e delle località vicine organizzano sagre paesane, mercati e altri momenti conviviali legati alla conclusione del raccolto stagionale.

Perché quindi non cogliere l’occasione di uno stacco dalla solita routine, magari anche di pochi giorni, in questo incantevole paese?

Il tuo soggiorno a San Vigilio di Marebbe

Se vuoi rendere davvero speciale il tuo soggiorno nella Val di Marebbe, una laterale della Val Badia, puoi prenotare qui all’Excelsior a San Vigilio di Marebbe, un magnifico hotel 4 stelle che da molti anni è gestito dalla famiglia Call. La struttura mette a disposizione dei suoi ospiti una Sky SPA con un’infinity pool panoramica riscaldata a 33 °C, una sala relax con caminetto, una sauna panoramica, una cabina a raggi infrarossi, una terrazza, una sala relax panoramica indoor e tanto altro. Le camere e le suite sono ampie e luminose, mentre l’offerta gastronomica è gestita, ormai da più di 20 anni, dagli chef Karol e Reni, che combinano sapientemente i sapori alpini con quelli mediterranei.

San Vigilio di Marebbe: un paradiso per le tue escursioni autunnali

In Alto Adige l’autunno è una stagione ideale per chi ama le passeggiate e le escursioni più impegnative, grazie anche a un clima favorevole, meno stancante di quello che caratterizza i mesi di luglio e agosto.

Quel che è certo è che le possibilità per muoversi non mancano: sono infatti numerosi i sentieri, dai più semplici a quelli più “tosti”, che si possono scegliere nei dintorni di San Vigilio di Marebbe e di San Martino in Badia. In Rete, puoi trovare moltissimi suggerimenti, con descrizioni dettagliate sui tempi, sulla difficoltà, sulla lunghezza e sul dislivello. Quello che è certo è che, qualsiasi percorso tu scelga, avrai l’opportunità di ammirare panorami stupendi. Un esempio è il percorso che porta al Lago di Braies, uno dei laghi più suggestivi dell’Alto Adige: puoi partire da San Vigilio, percorrere il sentiero 19, attraversare la valle di Fojedöra fino a raggiungere l’omonima malga; da qui potrai scendere al lago. È un’escursione lunga, ma ne vale la pena. Eventualmente puoi fare ritorno con l’autobus di linea.

San Vigilio: non solo escursioni e panorami

San Vigilio e i suoi dintorni non offrono soltanto escursioni. Ci sono infatti moltissime possibilità anche per chi ama la mountain bike, l’equitazione, il golf, l’arrampicata e il parapendio.

Ma l’autunno è anche il periodo in cui vengono organizzati mercatini contadini, mercati dell’usato, fiere, mostre di ogni tipo, sagre paesane, concerti e tanto altro.

Una vacanza qui, quindi, non è soltanto fatta di attività sportive o panorami stupendi, ma è un modo di conoscere più a fondo la cultura locale e le antiche tradizioni dell’Alto Adige.