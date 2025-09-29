SICUREZZA, PROTOCOLLO CON L’ARMA DEI CARABINIERI: NUOVE TELECAMERE E CONTROLLO DI VIDEOSORVEGLIANZA ‘LIVE’ DELLE TARGHE

di Redazione ZON

SICUREZZA

Nuove telecamere con verifica in tempo reale delle targhe e controllo da remoto delle immagini da parte delle Forze dell’Ordine.

Il nuovo dispositivo di videosorveglianza urbana, pronto ad andare in attivazione a Mercato S.Severino, rafforza l’impegno sul versante della sicurezza in città da parte dell’Amministrazione Somma e consolida il rapporto di collaborazione con l’Arma dei Carabinieri attraverso la firma di un protocollo operativo che consentirà ai militari della locale Compagnia di visionare in qualsiasi momento le immagini catturate dalle telecamere posizionate sul territorio.

Un ‘remote control’ condiviso e sottoscritto dal Comandante provinciale dei Carabinieri di Salerno, Col. Filippo Melchiorre, che ha presenziato in prima persona il progetto congiunto sulla sicurezza.

Le videocamere svolgeranno una duplice funzione: quella preventiva, con effetto deterrente; quella repressiva, attraverso la pronta visione delle immagini ed il conseguente accertamento dei reati in esame.

Il Protocollo prevede, altresì, la visione in remoto delle immagini delle telecamere cittadine presso la Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Mercato San Severino, permettendo così la condivisione in tempo reale dei filmati provenienti dai dispositivi dislocati nei punti nevralgici del territorio comunale.

Grazie alla collaborazione tra Comune e Arma dei Carabinieri, e all’ottenimento di finanziamenti specifici del Ministero dell’Interno, il sistema consentirà anche la lettura automatica delle targhe delle autovetture in transito, rafforzando così le attività di prevenzione e contrasto alla criminalità.

«La collaborazione tra l’Arma dei Carabinieri e la nostra Polizia Locale rappresenta un modello virtuoso di cooperazione istituzionale – dichiara il Sindaco Antonio Somma – il rafforzamento del presidio di sicurezza attraverso l’installazione di nuove telecamere va nella direzione della legalità, della difesa del cittadino e dei luoghi pubblici».