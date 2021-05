La Salernitana vince a Pescara e vola in Serie A. Il Brescia supera il Monza e conquista i playoff: tutti i verdetti della Serie B

Terza promozione in Serie A nella storia della Salernitana, dopo 23 anni finalmente i granata tornano tra i grandi. I ragazzi di Castori calano il tris a Pescara e conquistano il secondo posto in classifica. Decisivo un grande secondo tempo con l’ingresso di Andrè Anderson, uomo chiave del match che al 67′ trasforma un calcio di rigore. Prima Casasola e poi Tutino archiviano la pratica e rendono il sogno realtà.

Potrebbe interessarti:

Il Monza perde in casa contro il Brescia e deve accontentarsi dei playoff. Partita compromessa dall’espulsione di Bellusci all’ora di gioco. Prenderanno parte ai playoff anche il Lecce, Venezia, Cittadella e Chievo Verona. Resta fuori la Spal, che nonostante la vittoria odierna non si classifica tra le magnifiche otto. Monza e Lecce già al secondo turno dei playoff grazie al miglior piazzamento in classifica.

Il Cosenza non riesce a fare il miracolo a Pordenone e deve salutare la Serie B insieme alla Reggiana, al Pescara e alla Virtus Entella.

I VERDETTI:

Empoli, Salernitana in Serie A

Monza e Lecce al secondo turno dei playoff

Venezia, Cittadella, Brescia e Chievo al primo turno dei playoff

Reggiana, Cosenza, Pescara ed Entella in C

IL PROGRAMMA DEI PLAYOFF:

Venezia-Chievo (la vincente contro il Lecce)

Cittadella-Brescia (la vincente contro il Monza)