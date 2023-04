Salerno: 3 nuove telecamere ZTL sul Corso 

di Filomena Volpe

Il Comune di Salerno ha avviato la fase sperimentale di 30 giorni delle nuove telecamere Ztl sul corso cittadino.

Autorizzazione del Ministero delle Infrastrutture

Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile con Decreto Dirigenziale prot. n. 547 del 21/12/2021 ha, di fatti, autorizzato l’amministrazione all’installazione ed all’esercizio di ulteriori tre impianti.

Perché sono stata installate queste tre telecamere?

Queste tre telecamere sono state installate per la rilevazione degli accessi di veicoli nella zona a traffico limitato del centro storico.

Salerno: dove sono state posizionate le telecamere?

Le telecamere sono state posizionate in corrispondenza di via Raffaele Conforti direzione Nord all’intersezione con Corso Garibaldi, in Corso Garibaldi direzione Ovest all’intersezione con via Raffaele Conforti e in Corso Vittorio Emanuele direzione Ovest all’intersezione con via dei Principati.

Decreto ministeriale

Il decreto ministeriale prevede:

L’utilizzo di adeguata segnaletica e pre segnaletica (regolarmente apposta e ben visibile);

una fase di pre esercizio della durata di trenta giorni da realizzare sotto il controllo della Polizia Municipale presente già da oggi sul perimetro della nuova Ztl;

informativa alla cittadinanza tramite testate giornalistiche e televisive.

Al termine della fase sperimentale si procederà all’invio delle sanzioni ai trasgressori.