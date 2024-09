Salerno, 44enne aggredisce una donna in auto: trovata una pistola pronta all’uso

di Redazione ZON

Arrestato pochi giorni fa a Salerno, un uomo di 44 anni, residente a Cava de’ Tirreni, è stato incarcerato per detenzione e ricettazione di un’arma clandestina, oltre che per resistenza a pubblico ufficiale. La decisione è stata presa dopo che la polizia ha scoperto l’arma, perfettamente funzionante e pronta all’uso, con il cane armato e il colpo in canna, nascosta sotto il sedile posteriore della sua auto.

L’aggressione

Il 20 settembre, come riportato da SalernoToday, durante una manifestazione studentesca presso il palazzo della Provincia, gli agenti hanno notato il 44enne mentre aggrediva una donna all’interno della sua auto, che si è poi rivelata essere la sua fidanzata. Invitato a scendere dal veicolo, l’uomo ha tentato di fuggire, accelerando, ma è stato fermato pochi metri più avanti.

L’intervento

In evidente stato di alterazione, ha rifiutato sia il controllo degli agenti che l’alcol test, compiendo anche atti di autolesionismo. La successiva perquisizione ha portato alla scoperta della pistola, immediatamente sequestrata, mentre l’uomo è stato portato in carcere.

La misura detentiva

Nel motivare la misura detentiva, il giudice ha citato i precedenti penali dell’uomo, tra cui lesioni, stalking e violenza, sottolineando il grave allarme sociale suscitato dalla condotta, che evidenziava un suo coinvolgimento in ambienti criminali di rilievo. Secondo il giudice, il carcere è ritenuto necessario anche per evitare ulteriori contatti con il contesto criminale in cui la vicenda ha avuto origine.