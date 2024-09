Baronissi, l’Istituto Comprensivo trionfa nella sostenibilità: due premi per il packaging innovativo

di Redazione ZON

L’Istituto Comprensivo di Baronissi ha ottenuto un prestigioso riconoscimento nazionale, conquistando ben due premi nel progetto “Packaging, che fantastica avventura!”. Questa mattina, durante una cerimonia svoltasi presso l’Auditorium della scuola media, studenti, insegnanti e rappresentanti dell’Amministrazione comunale si sono riuniti per festeggiare un risultato che celebra il talento e l’impegno della comunità verso la sostenibilità ambientale.

Il progetto, promosso dalla Fondazione Carta Etica del Packaging, ha coinvolto scuole di tutta Italia, mirato a sensibilizzare i giovani sui temi del packaging sostenibile e della responsabilità ambientale.

Il progetto innovativo

Solo 13 elaborati sono stati premiati a livello nazionale, e ben due di questi provengono dalle classi dell’ Istituto Comprensivo si Baronissi. Gli studenti hanno creato un progetto innovativo riguardante il miele Millefiori, utilizzando materiali riciclati per il packaging e dimostrando un’attenzione straordinaria ai dettagli e alla sostenibilità, associandola anche alla digitalizzazione per la tracciabilità.

Durante la cerimonia di premiazione, svoltasi presso l’Auditorium della scuola media, è stato consegnato anche un finanziamento che permetterà all’Istituto di investire in nuove attrezzature e servizi, ampliando ulteriormente le opportunità educative per i nostri ragazzi.

“Desidero esprimere un sentito ringraziamento alla Preside Maria Annunziata Moschella e a tutto il personale scolastico, il cui impegno, dedizione e professionalità hanno reso possibile questo straordinario successo. La loro capacità di ispirare e guidare gli studenti verso traguardi così ambiziosi è un esempio luminoso per l’intera comunità. Questa premiazione rappresenta un motivo di grande orgoglio per noi come Amministrazione e per l’intera comunità di Baronissi. I nostri studenti stanno dimostrando di essere non solo creativi e innovativi, ma anche profondamente consapevoli delle sfide ambientali che ci attendono. È fondamentale continuare a investire nell’educazione e nella formazione delle nuove generazioni, affinché possano diventare i custodi del nostro pianeta. Questo risultato è il frutto di un lavoro collettivo e sinergico, e ringrazio di cuore tutti coloro che hanno contribuito a questo straordinario traguardo.” A dirlo è la Sindaca Anna Petta.

“Questo riconoscimento è il risultato dell’incredibile creatività di un team che ha coinvolto studenti, insegnanti e famiglie. Siamo particolarmente orgogliosi di come la nostra scuola si distingua sui temi della sostenibilità. Il nostro obiettivo è continuare a promuovere l’educazione ambientale, perché il futuro del nostro pianeta è nelle mani delle nuove generazioni.” A dirlo è Giuseppe Giordano, Assessore all’istruzione.

“Oggi più che mai è essenziale lavorare insieme per garantire che la sostenibilità non sia solo un tema teorico, ma una pratica quotidiana. L’impegno dei nostri ragazzi dimostra che il cambiamento parte dal basso, dai gesti concreti e dall’educazione. Come amministratore e come cittadino, vedere i giovani coinvolti in progetti così innovativi e virtuosi mi riempie di speranza per il futuro del nostro territorio. Il nostro Comune sta già facendo grandi passi avanti sul fronte ambientale, come dimostra l’eccellente risultato dell’87% di raccolta differenziata, e questi premi rappresentano un ulteriore stimolo a continuare su questa strada. Baronissi può e deve essere un modello di sostenibilità per l’intera regione.” Così ha dichiarato l’Assessore all’Ambiente Alfonso Farina.

“Oggi festeggiamo non solo i premi, ma anche il valore della collaborazione e dell’impegno condiviso. La comunità scolastica ha realizzato un percorso d’eccellenza nella protezione dell’ambiente e della biodiversità, in un territorio che già si caratterizza all’attenzione nazionale tra i Comuni Rifiuti Free per l’alta percentuale di raccolta differenziata, ovvero l’87%. Questi risultati testimoniano il potere della formazione e della conoscenza nel creare cittadini responsabili e consapevoli“, prosegue la Sindaca Petta.

Un ringraziamento particolare va a Ricrea (Consorzio Nazionale Riciclo e Recupero Imballaggi Acciaio), ambasciatore della Fondazione, per il supporto e la consegna della targa e del premio. Come ha sottolineato la Preside Moschella: “Il futuro dell’ambiente è in buone mani, le vostre piccole mani di giovani cittadini del futuro.” Questo è un messaggio che desideriamo tutti trasmettere, affinché i nostri ragazzi possano crescere e diventare i custodi del nostro pianeta.