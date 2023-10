Salerno, “9 minuti con l’Arcivescovo”: 8ª conversazione

di Rita Milione

Ritorna l’appuntamento, oggi, 27 ottobre 2023, ultimo venerdì del mese, con le video-interviste all’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, S.E. Monsignor Andrea Bellandi.

L’Arcivescovo in “9 minuti” ha espresso qualche prima considerazione sulla Visita Pastorale in corso, soffermandosi poi sull’insediamento delle Suore Figlie del Divino Amore presso il Convento di Santa Maria della Pace, a Montecorvino. A seguire, S.E. Monsignor Bellandi ha parlato della Commissione per il Dialogo Interreligioso dell’Arcidiocesi, a Battipaglia, e della sua partecipazione alla XXII Giornata del dialogo Cristiano Islamico, affrontando, quindi, il tema della Pace. Ancora, l’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno ha commentato l’intitolazione dello spazio antistante al Tempio di Pomona, a Don Enzo Quaglia – per 62 anni Priore a San Domenico – prevista per il 29 ottobre 2023.

Infine, volgendo lo sguardo alle problematiche del nostro territorio, S.E. Monsignor Bellandi ha riflettuto sull’allarmante dato Istat secondo il quale 17mila giovani, in 5 anni, hanno lasciato la nostra provincia.