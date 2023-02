Salerno, “A lezione di Costituzione, in cattedra Vincenzo De Luca”

di Rita Milione

Giovedì 2 marzo, presso Liceo Francesco Severi di Salerno, prima tappa dell’iniziativa ‘W – è viva la Costituzione’, promossa dalle associazioni ‘L’abbraccio’ e ‘Paolo Masullo’. Il presidente della Regione Campania approfondirà gli articoli uno e due della Carta.

Prende il via ‘W – è viva la Costituzione’, iniziativa itinerante di approfondimento dei primi dodici articoli della Carta costituzionale della Repubblica Italiana, destinata a giovani e adulti. Il primo appuntamento è fissato per le ore 10 di giovedì 2 marzo, presso l’Auditorium del Liceo Francesco Severi di Salerno. Al centro della riflessione gli articoli uno e due, il cui approfondimento è affidato al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

‘Come si sa – spiega Matteo Marzano, presidente dell’organizzazione di volontariato ‘L’Abbraccio’ di Salerno, promotrice dell’iniziativa insieme alla ‘Associazione Paolo Masullo’ –,la nostra è una Costituzione aperta, che chiede alle forze vive del Paese di impegnarsi per portare pienamente a compimento i principi che la ispirano. Da almeno un cinquantennio, il volontariato ha contributo a rendere più solido concreto il principio generale di solidarietà, contribuendo alla costruzione di una società più aperta e democratica. Da qui l’attenzione di una realtà come la nostra, che opera nel campo del supporto alle nuove povertà, all’avvio di momenti di riflessione incentrati sulla forza e la sulla bellezza della nostra Costituzione, e su quanto essa possa ancora contribuire alla crescita del nostro Paese in termini di democrazia, di solidarietà, di diritti, di sviluppo economico. Ovviamente siamo particolarmente lieti che, ad avviare questo nostro percorso di approfondimento, sia il presidente De Luca, che nelle sue posizioni pubbliche non ha mai cessato di fare richiamo alla centralità del dettato costituzionale. Ci fa inoltre piacere che la prima scuola ad ospitarci sia il Liceo Severi di Salerno, che ha nella dirigente scolastica Barbara Figliolia una guida estremamente attenta e sensibile”.

“Da quindici anni la nostra associazione propone percorsi di approfondimento sulla nostra Carta costituzionale e sui suoi valori fondanti, ai giovani e non solo – aggiunge Gianluca Masullo, vice presidente dell’associazione ‘Paolo Masullo’ odv. Non è la prima volta che proprio al Liceo Severi si svolgono le iniziative di approfondimento. È il Liceo che Paolo ha frequentato e che ha visto realizzato proprio nei suoi anni di impegno nel movimento studentesco e per la cui realizzazione animò molti momenti di sensibilizzazione verso le istituzioni, gli studenti e le famiglie. L’iniziativa vuole anche essere un modo per restituire alla sua scuola, alla comunità scolastica che la anima, la generosità ricevuta con la dedicazione della palestra alla sua memoria. Siamo impegnati proprio a far sì che l’impegno di Paolo, sociale e civile, possa essere di stimolo ai giovani a scoprire la importanza dell’impegno di ciascuno per la crescita della comunità. Quest’anno ci affiancano gli amici dell’associazione L’Abbraccio con i quali condividiamo altri impegni e percorsi”.

Dopo la tappa al Liceo Severi, il tour nelle scuole di ‘W – è viva la Costituzione’ continuerà fino al prossimo mese di maggio. In programma altri sette incontri, ciascuno di essi di taglio monotematico, incentrato su uno o più articoli della Carta costituzionale. La conclusione di questo percorso di approfondimento è prevista invece per sabato 10 giugno, presso i giardini dell’organizzazione di volontariato ‘L’Abbraccio’ – in via Fresa, a Salerno – con una serata dedicata alle ‘parole della Costituzione’.