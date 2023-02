Salerno, inaugurato lo Sportello Formazione e Lavoro per gli immigrati

di Rita Milione

È stato inaugurato, presso la sede di PformGroup in via San Leonardo a Salerno, lo Sportello formazione e lavoro per gli immigrati, nato da un protocollo d’intesa tra PformLab e l’Associazione Il Mondo a Colori. Obiettivo dello sportello è quello di facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro degli immigrati attraverso la certificazione e la valorizzazione delle loro competenze oppure tramite percorsi di formazione specifici.

Durante la conferenza di presentazione sono intervenuti Sabrina Ferrara, Presidente PformLab, Fatiha Chakir, Presidente Associazione il Mondo a Colori, Edoardo Gisolfi, componente del CTS PFormLab e socio Gruppo Stratego, e Alfonso Esposito, CEO PformGroup.

“L’obiettivo di questo sportello è mettere a disposizione l’esperienza, la serietà e la professionalità di PFormGroup nel settore della formazione e l’Agenzia per il Lavoro, rappresentata da PFormJob, per consentire ai lavoratori stranieri di sviluppare o certificare le competenze e facilitare il loro inserimento nel mondo del lavoro in contesti di dignità e crescita professionale”, ha esordito Sabrina Ferrara.

“PformLab nasce per creare opportunità a vantaggio delle fasce più deboli della popolazione. Questo è il primo progetto – ha affermato Esposito – Chi arriva nel nostro Paese deve poter contare su strumenti, come la formazione, o punti di riferimenti come le Agenzie per il Lavoro, per crescere professionalmente e trovare il proprio spazio sul territorio”.