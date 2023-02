Eboli, incidente stradale tra due auto: ferite due donne

di Rita Milione

Attimi di panico nel presto pomeriggio di oggi, martedì 28 febbraio, ad Eboli, dove due auto si sono scontrate. A causa del violento impatto – come riporta Info Cilento – sono rimaste ferite due donne, per fortuna non in gravi condizioni.

Lo scontro si è verificato lungo la strada provinciale 204 in località Santa Chiarella. Le conducenti sono state trasportate velocemente presso l’ospedale di Battipaglia per gli accertamenti del caso.