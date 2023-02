“Un Buon Inizio”: venerdì 10 marzo esce il nuovo singolo di Laura Pausini

di Filomena Volpe

Venerdì 10 marzo uscirà “Un Buon Inizio”, il nuovo singolo dell’artista Laura Pausini. La canzone anticipa l’uscita di un nuovo album, prevista per ottobre 2023.

Un Buon Inizio: il brano è stato scritto con Riccardo Zanotti

Il brano è stato scritto in collaborazione con Riccardo Zanotti, cantante dei Pinguini Tattici Nucleari.

27 febbraio 2023: la carriera della cantante ha compiuto trent’anni

“Il 27 febbraio 1993 avevo 18 anni e ho vinto il Festival di Sanremo nelle nuove proposte con la mia canzone “La solitudine”.

Voi mi avete scelta, voi siete entrati nella mia vita rivoluzionando tutto

Questa volta voglio sorprendervi io, mettendo alla prova il mio fisico, la mia forza e la mia voce.

Lo farò in un modo strano, certo…che sfida sarebbe se tutto fosse facile?

In questi anni voi avete sacrificato tanto per stare con me e voglio dimostrarvi che sono ancora talmente innamorata di voi da fare pazzie.

Il 26 febbraio alle ore 18 di New York in Italia sarà mezzanotte, quindi sarà il 27 Febbraio ed inizierò proprio in quel momento a festeggiare con voi, poi Madrid e chiudiamo a Milano.

Ogni città un teatro (perché ho iniziato da piccola in teatro), 10 canzoni live (ogni città una decade), un aereo subito dopo per raggiungervi in 24 ore! […]

Il trentennale lo festeggiamo così, il giorno del nostro primo incontro…adesso forse capirete meglio il logo: sono io che corro a sfidare il tempo perché è più semplice sedersi sul passato ma a me non piace affatto e poi… per amore si deve fare tutto.”.

Discografia Laura Pausini

Album in studio

1993 – Laura Pausini

1994 – Laura

1996 – Le cose che vivi

1998 – La mia risposta

2000 – Tra te e il mare

2002 – From the Inside

2004 – Resta in ascolto

2008 – Primavera in anticipo

2011 – Inedito

2015 – Simili

2018 – Fatti sentire

Album di cover