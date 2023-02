Le controversie legali che coinvolgono i casino online

di Redazione ZON

È importante conoscere le normative che regolano i casino online italiani e non, in modo da evitare problemi legali.

In Italia, il gioco d’azzardo è un business miliardario e i fornitori di gioco a distanza sono diventati sempre più popolari negli ultimi anni.

Ci sono diverse cose a cui prestare attenzione. Ad esempio, essere informati sui casino online legali in Italia, permette di non incappare per sbaglio in problemi.

Questi sono dovuti alla licenza di gioco, che in Italia non è facile da ottenere. In generale, i giocatori italiani dovrebbero cercare di scommettere solo nei casino legali in Italia.

Leggi italiane sui casino online italiani e non

I casino online italiani, come quelli esteri, sono fortemente controllati dal governo del Belpaese. Le normative italiane che regolano i giochi d’azzardo promuovono il gioco responsabile e controllato. In Italia ci sono alcuni documenti in particolare che regolano il gioco online, in particolare, il “Regolamento sulla Gestione del Gioco a distanza” emanato dall’ AAMS.

Questo documento sancisce che tutti gli operatori che vogliono rendere i propri casino legali in Italia devono possedere una concessione. I requisiti secondo cui questa viene concessa sono diversi, tra cui conformità tecnica, solidità finanziaria, sicurezza informatica e prevenzione anti-riciclaggio.

Oltre a questo documento, c’è più di una legge italiana che regola la pubblicità e responsabilità dei fornitori di giochi, come il Decreto Dignità.

Questo sancisce stringenti norme sulla promozione del gioco d’azzardo in generale, applicabile anche anche ai casino online italiani e esteri. Un esempio celebre all’estero è Librabet.

Questa è una delle poche piattaforme che nonostante non abbia la concessione ADM, promuove il gioco legale e sicuro. Indipendentemente dal tuo livello di gioco, potrai sfruttare il bonus di benvenuto, come si legge nella recensione completa di Librabet Casino, molto completa e consigliata.

Ad onor del vero, non tutti i brand bannati sono effettivamente truffatori o hanno qualche pericolo, anzi.

Le dispute legali nel Belpaese

Ci sono state numerose sentenze che hanno coinvolto casino online italiani. Un dato: ogni 36 ore l’ADM chiude un sito di scommesse non legale.

Questo é indicativo di come si deva stare attenti a rispettare le normative vigenti. In realtà, la magistratura non si concentra solo sui fornitori di servizi, ma anche sui consumatori. Molti esempi a riguardo possono essere trovati in Sicilia.

Molte case da gioco installavano sui loro dispositivi l’accesso a provider illegali. La procura per tutta risposta aveva denunciato sia i proprietari che più di un giocatore. Un esempio che invece riguarda un operatore è dato da Stanleybet.

Esso combatte da circa vent’anni con lo stato italiano per dispute sulle imposte, la concessione per operare online e fisicamente. Ci sono stati molte ripercussioni per gli utenti, che hanno trovato il proprio bookmaker preferito bandito da un momento all’altro.

Questo li ha costretti a migrare verso altre piattaforme online italiane. Molti in Italia, come SISAL, sono stati multati per aver infranto le norme sulla pubblicità.

Come evitare le dispute legali con i casino online italiani

Ma come si può evitare di incorrere in sanzioni? Ci sono diversi modi per vedere se la piattaforma è conforme alle leggi. Ad esempio, controllare su internet la lista stilata dai Monopoli dei siti di gioco inibiti all’attività.

In questo modo si può capire dove sicuramente non si può accedere. I casino online italiani sono generalmente sicuri e dunque ti basterà leggere termini e condizioni prima di giocare online. Volendo essere ancora più sicuri, basterà chiedere all’assistenza clienti che fornirà tutte le informazioni necessarie.

Gli operatori legali sono identificabili anche attraverso il numero di licenza, che deve essere pubblicato sul sito web. In questo modo il giocatore potrà fare le sue considerazioni personali in merito a dove depositare il proprio denaro.

Ecco dunque una lista dei casinò online su SitiCasinoNonAAMS.com, ricca di scelte e comprendente i migliori giochi da casino. Tra questi ci sono video poker, roulette, slot machine e tutto il resto. Naturalmente, la cosa migliore da fare sarebbe studiare le leggi vigenti in materia.

Tuttavia è chiaro che questo comporterebbe un esborso di tempo non indifferente, oltre che delle conoscenze pregresse di alto livello. Ovviamente per i connazionali residenti all’estero questo non vale, ma si potrebbe non riuscire ad accedere ai siti nostrani.

Conclusione

Il consiglio è quello di informarsi al meglio per essere sicuri di muoversi sempre in piattaforme legali in Italia. A nessuno piacerebbe venire multato per una scelta sbagliata riguardante la piattaforma scelta.

Dunque è giusto porre tutte le attenzioni necessarie affinché non si incappi nel reticolo burocratico – legislativo che abbiamo nel nostro paese.

Per chiudere, si raccomanda sempre a qualsiasi giocatore di informarsi a dovere prima di fare account o depositare soldi. Solo facendo i dovuti controlli è possibile a ridurre a zero i rischi citati sopra.