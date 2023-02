Meteo, nel week-end freddo e maltempo su tutta Italia

di Antonio Jr. Orrico

Da domenica, il meteo tornerà nella sua naturale condizione invernale. Al centro-nord arriva nuovamente anche la neve

Un freddo che è destinato a comparire nuovamente in Italia. L’inverno torna nei prossimi giorni in tutta la penisola. Il meteo, infatti, ha evidenziato un vortice di aria artica che interesserà le regioni del Centro-Nord, mentre pioggia e maltempo colpiranno le regioni del Centro-Sud. Dopo settimane di caldo e temperature primaverili, dunque, le condizioni climatiche peggioreranno in modo decisamente repentino.

C’è spazio anche per il ritorno improvviso della neve. Dopo settimane di caldo anomalo, l’Italia si ritrova a fare nuovamente i conti con il freddo. Da domenica prossima, infatti, ci sarà un peggioramento drastico delle condizioni climatiche, grazie alla nona perturbazione del mese. Il clima sarà quello tipicamente invernale, con piogge diffuse, venti forti, nevicate a bassa quota e un brusco e diffuso calo termico.

Le temperature del meteo sono previste in calo già a partire da questo fine settimana. Da lunedì, i rovesci si sposteranno, oltre all’area del Centro-Nord, anche al Centro e al Centro-Sud. Gli ultimi giorni di Febbraio segneranno, invece, il ritorno del freddo e dell’inverno. Martedì, in particolare, i rovesci e le precipitazioni interesseranno il Lazio, Sud e Isole, mentre sull’Appennino centrale ci saranno forti nevicate.

Non è da escludere qualche veloce temporale anche sulla Puglia meridionale, mentre la neve è prevista sull’Appennino centrale dai 500 metri nelle Marche e fino ai 1000 metri in Abruzzo. Ancora in calo le temperature ad eccezioni delle regioni di Nord-Est. Un meteo che sembra in completa ribellione.