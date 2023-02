Cilento: auto si schianta, due uomini a bordo in fuga

di Attilio Senatore

Nel Cilento a Magliano Vetere, ieri sera, un’auto si è schiantata contro la delimitazione della carreggiata. La vettura coinvolta nel sinistro è un’Alfa Romeo Giulietta, di colore grigio, la stessa – come riporta salernonotizie.it – utilizzata per alcuni colpi messi a segno nella zona.

Le indagini dei carabinieri

I due a bordo dell’auto, subito dopo l’incidente si sono dati alla fuga. Sul posto sono giunti i carabinieri e gli agenti della Polizia Locale, che non escludono possano essere i due malviventi della banda che è stata protagonista di alcuni furti in appartamenti del comprensorio: indagini in corso per stabilire la dinamica del sinistro ed individuare l’identità dei fuggitivi.