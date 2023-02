Salerno: nessun pericolo per la stabilità del ponte di via Irno

di Attilio Senatore

A Salerno arrivano rassicurazioni sulla stabilità del ponte di via Irno dopo la caduta di calcinacci che hanno rischiato di coinvolgere gli automobilisti. “Nessun pericolo di staticità per il sovrappasso ferroviario di via Irno“. Gli addetti di Rete Ferroviaria Italiana – come riporta il quotidiano “La Città” – hanno rassicurato l’amministrazione comunale di Salerno dopo i controlli effettuati nella giornata di ieri.

Le verifiche di Rfi

Le verifiche si sono rese necessarie a seguito del crollo di calcinacci e di pietre avvenuto nella mattinata di giovedì scorso, che ha rischiato di provocare una vera e propria tragedia, mandando in tilt la viabilità cittadina.