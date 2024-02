Salerno, accessi vietati dalla ZTL: quaranta multe

di Antonio Jr. Orrico

I nuovi controlli elettronici installati a Salerno hanno già prodotto i primi risultati. Infatti, sono arrivate le prime multe, come riportato dal quotidiano “Il Mattino“. A produrre le nuove infrazioni, ci ha pensato l’attivazione del nuovo varco di Zona a traffico limitato in via Porta Elina alle spalle di Piazza Portanova e di Corso Vittorio Emanuele.

Chi era abituato a transitare contromano e a parcheggiare sull’area pedonale si vedrà arrivare i primi verbali di 92 euro per effetto dell’ordinanza comunale che ha attivato il nuovo varco Ztl alle spalle di piazza Portanova, a Salerno. Ben quaranta autisti hanno subito la “pizzicata” dall’occhio elettronico. Il bilancio del controllo telematico tramite la nuova telecamera posizionata su via Porta Elina è sicuramente molto alto e da tenere d’occhio.

Il 22 febbraio scorso era entrato in funzione il nuovo occhio elettronico, dopo un mese di sperimentazione e di campagna informativa. A quanto pare, sembra che gli automobilisti si debbano ancora adattare a questo cambiamento.