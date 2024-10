Salerno al centro del turismo crocieristico: sei navi in una settimana e nuove opportunità per la città

di Redazione ZON

Il turismo crocieristico sta registrando numeri eccezionali a Salerno, con sei grandi navi approdate alla Stazione Marittima solo nell’ultima settimana, secondo quanto riportato da Il Mattino e da Salernonotizie.it. Questo segna un successo importante per la città, che continua ad attrarre flussi internazionali grazie all’impegno dell’Amministrazione e della Stazione Marittima.

Raffaele Esposito, coordinatore del Gruppo Turismo della Camera di Commercio e presidente di Confesercenti Salerno, ha evidenziato i benefici per la città e per l’indotto della provincia, sottolineando l’importanza di investire ulteriormente per sfruttare al meglio questa opportunità: «Tutto questo è un bene per la città e per l’indotto della provincia, su cui bisogna investire concretamente. Penso a qualche iniziativa per far conoscere, agli ospiti che restano solo qualche ora in città, le meraviglie della città e della provincia. Salerno può assurgere come vetrina per tutto il territorio», ha dichiarato Esposito.

Michelangelo Lurgi, presidente del Gruppo Turismo di Confindustria Salerno, ha sottolineato l’importanza del turismo crocieristico per la visibilità della città, ma ha anche ribadito la necessità di migliorare i servizi dedicati ai crocieristi, perché «il crocierista è un visitatore, un escursionista cui bisogna fornirgli servizi idonei e che bisogna migliorare. Tra questi, penso a mobilità e trasporti, servizi d’accoglienza e facendo sì che i turisti possano ricevere quello che si aspettano dalla città, negozi aperti, souvenir, artigianato di qualità, prodotti d’eccellenza».