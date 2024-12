Salerno: al pronto soccorso per un incidente stradale, viene trovato in possesso di droga

di Redazione ZON

Il 4 dicembre u.s., personale della Squadra Mobile della Questura di Salerno hanno proceduto all’arresto di un uomo, per il reato di “detenzione di sostanza stupefacente”.

Secondo la ricostruzione operata dalla Polizia Giudiziaria, lo stesso, a seguito di accesso presso il pronto soccorso dell’Ospedale di Salerno per il patito incidente stradale, veniva individuato in possesso di n. 49 involucri di cocaina per un peso complessivo di 11.73 gr., n. 2 involucri di crack per un peso complessivo di 0,37 gr., n. 6 involucri di eroina per un peso complessivo di 1,47 gr., n. 1 involucro di hashish per un peso complessivo pari a 0,78 gr., un cellulare e la somma di euro 400,00.