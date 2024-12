“Vivi Baronissi a Natale”: presentato il calendario degli eventi

di Redazione ZON

L’incanto è pronto ad esplodere. La città di Baronissi si prepara a un Natale speciale: magia, tradizione, favole, musica e tanta partecipazione. La Sindaca Anna Petta, affiancata dall’Assessore agli Eventi Giuseppe Giordano, ha presentato ufficialmente il ricco calendario di appuntamenti di “Vivi Baronissi a Natale”, che animerà il territorio fino al prossimo 6 gennaio 2025.

Un’iniziativa che mira a rendere le festività un momento di gioia, accoglienza e condivisione per l’intera comunità, oltre a potenziare l’attrattività turistica.

Vivi Baronissi a Natale

Giochi di luce, bande di elfi, gnomi ballerini, trampolieri luminosi, mascotte, momenti della tradizione, passeggiate a cavallo, sport, rievocazioni, cori, laboratori creativi, per vivere tutta l’atmosfera del Natale. Eventi pensati per tutta la famiglia e per tutte le fasce d’età, con appuntamenti che si snoderanno itineranti attraverso tutte le frazioni del Comune.

“Abbiamo progettato un programma con due obiettivi principali,” dichiara la Sindaca Petta. “Da un lato, desideriamo che il Natale sia occasione di incontro, accoglienza e socialità per tutti: bambini, ragazzi, famiglie e anziani, con particolare attenzione a chi vive momenti di difficoltà. Dall’altro, vogliamo valorizzare le straordinarie risorse umane, paesaggistiche, architettoniche ed enogastronomiche della nostra meravigliosa città. Questi valori sono e saranno sempre i pilastri della nostra azione amministrativa: trasparenza, partecipazione e promozione del territorio. Desideriamo evidenziare anche il profondo cuore di Baronissi, città dell’accoglienza: il nostro albero sarà davvero speciale, perché le decorazioni saranno realizzate da giovani donne immigrate che, dopo enormi difficoltà, hanno trovato qui la loro casa. Sarà una grande festa per i bambini: ad attenderli ci sarà Babbo Natale nel suo villaggio. Un momento fortemente identitario e di spiritualità sarà la realizzazione del presepe al Parco del Ciliegio, oltre alla suggestiva rievocazione storica della nascita di Gesù che farà rivivere gli antichi casali”.

L’accensione delle luci, sabato 7 dicembre

Sabato 7 dicembre alle ore 17.30 il countdown collettivo farà da eco all’accensione delle luci in Villa Comunale, dove sarà attiva già dalle ore 16.30 l’animazione. Il Sindaco Anna Petta si dirigerà poi al Parco del Ciliegio per tagliare il nastro del Villaggio di Babbo Natale e del Presepe, accompagnata dai cori dei bambini di Baronissi.

Vivere il Natale nel suo significato più autentico, profondo e spirituale

Ci sarà anche il cattivissimo Grinch che vuole rubare il Natale! Ci riuscirà? Gli elfi riusciranno a proteggere il Natale? E ancora tante favole, contest di torte e occasioni di solidarietà dedicate alla ricerca Telethon e AIRC.

«Il programma natalizio riflette i valori fondanti della nostra comunità e il ruolo che vogliamo svolgere come amministrazione. L’intento è vivere il Natale nel suo significato più autentico, profondo e spirituale, come un’occasione di condivisione comunitaria, accoglienza e socialità. Il Natale, infatti, è il momento dell’anno in cui è più forte il desiderio di stare insieme, di abbattere le barriere e di riscoprire il senso di appartenenza a una comunità unita e solidale. Questa festività deve rappresentare un faro di speranza e gioia per tutti: per i bambini, che aspettano con entusiasmo la magia di questi giorni; per le famiglie, che possono ritrovarsi e godere di momenti speciali; e per le persone che, in particolare, attraversano momenti di difficoltà, a cui vogliamo dedicare un’attenzione ancora maggiore», insiste l’Assessore alla Cultura, Giuseppe Giordano.

«Dall’altro lato, il programma si propone di valorizzare le risorse straordinarie della nostra città, che costituiscono il vero cuore pulsante di Baronissi. Le ricchezze umane, le architetture storiche, il patrimonio archeologico, le bellezze paesaggistiche, le eccellenze enogastronomiche e le tradizioni culturali che ci contraddistinguono sono elementi preziosi, da preservare e promuovere. Con questo calendario di eventi, vogliamo far risplendere tutto ciò che rende la nostra città unica, rendendola un punto di riferimento per la comunità locale e un richiamo per chi vuole scoprirla. Questi obiettivi si basano su tre principi cardine che guidano la nostra azione amministrativa: trasparenza, coinvolgimento e valorizzazione delle risorse», afferma la Sindaca.

Il calendario degli eventi

Un programma ricco di iniziative, pensato per coinvolgere grandi e piccini, abitanti del centro urbano e delle periferie, e per celebrare la bellezza del territorio e delle sue tradizioni.

Tra i momenti più attesi il 7 dicembre , con l’accensione delle luci natalizie e l’inaugurazione del Presepe e del Villaggio di Babbo Natale al Parco del Ciliegio. Animazioni per bambini e spettacoli a cura di Movida in Tour, a partire dalle ore 16.30. Il giorno dell’Immacolato;

, con l’accensione delle luci natalizie e l’inaugurazione del Presepe e del Villaggio di Babbo Natale al Parco del Ciliegio. Animazioni per bambini e spettacoli a cura di Movida in Tour, a partire dalle ore 16.30. Il giorno dell’Immacolato; l’8 dicembre, è previsto lo spettacolo teatrale “All I Want for Christmas” con il Soul Theatre alle ore 10:00 presso Ciccia Pelliccia. Di pomeriggio il Presepe Vivente con inaugurazione della Natività a Caprecano, ore 17:00.

Il 14 dicembre sarà rievocata la Regina Margherita di Durazzo, attraverso uno spettacolo artistico, musicale e culturale presso la Chiesa del Convento della SS. Trinità, alle ore 20:30, curato da Anna Malesci.

Regina Margherita di Durazzo, attraverso uno spettacolo artistico, musicale e culturale presso la Chiesa del Convento della SS. Trinità, alle ore 20:30, curato da Anna Malesci. Ferve l’attesa per il 22 dicembre con l’arrivo di Babbo Natale al Parco del Ciliegio, con consegna delle letterine e degustazioni, ore 18:00. Sarà inaugurata anche la Mostra dei Presepi presso OpenLab.

l’arrivo di Babbo Natale al Parco del Ciliegio, con consegna delle letterine e degustazioni, ore 18:00. Sarà inaugurata anche la Mostra dei Presepi presso OpenLab. Il 26 dicembre evento spettacolare Ciao Darwin al PalaIrno, ore 19:00, e il Presepe Vivente a Sava , dalle ore 18:00 alle 21:30.

evento spettacolare Ciao Darwin al PalaIrno, ore 19:00, e il a , dalle ore 18:00 alle 21:30. Grande Festa dello sport il 29 Dicembre al PalaIrno: un’intera giornata dedicata ai campioni e alle attività sportive, all’aggregazione e al benessere psico-fisico.

Aspettando la Befana

Il 5 gennaio si aspetterà la Befana, con spettacoli e animazioni lungo Corso Garibaldi dalle ore 16:00 e il Concerto del Coro Sound Music Studio in Piazzetta Notari, ore 18:30.

si aspetterà la Befana, con spettacoli e animazioni lungo dalle ore 16:00 e il Concerto del Coro Sound Music Studio in Piazzetta Notari, ore 18:30. Anche i tre Magi faranno visita a Baronissi, il 6 gennaio, con l’arrivo della Befana con giro a cavallo e degustazioni al Parco del Ciliegio, ore 10:00. Di sera il Presepe Vivente a Sava e Aiello, ore 18:00.

“Il nostro lavoro si basa su una rete di sinergie preziose,” aggiunge il consigliere agli Eventi Antonio Santoro. “Abbiamo dato spazio alle tradizioni dei nostri rioni, coinvolgendo le realtà associative, culturali e sociali di Baronissi. A tutte queste associazioni va il nostro più sincero ringraziamento, perché sono loro a rendere vivo lo spirito di comunità che vogliamo celebrare”.

“Un Natale autentico”, conclude la Sindaca Petta, “capace di riscoprire e valorizzare le radici della nostra cultura, le tradizioni locali e le eccellenze del nostro territorio”.

La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa e a vivere un Natale straordinario, fatto di emozioni, colori e tradizioni. Per il programma completo e tutti i dettagli, è possibile consultare il sito ufficiale del Comune di Baronissi e le pagine social ufficiali.

“Vivi Baronissi a Natale” è l’occasione perfetta per stare insieme e rendere queste festività indimenticabili.”