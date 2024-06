Salerno, al via il Festival Nazionale “Treni di Parole”

di Rita Milione

Al via “Treni di Parole” a Salerno, il primo festival nazionale per ferrovieri scrittori partirà il 22 e 23 giugno al DLF. Via Dalmazia, 14 diventa la capitale di tutti i ferrovieri d’Italia ed in particolare degli amanti della letteratura. Sarà Il dopolavoro Ferroviario salernitano, infatti, ad ospitare la prima kermesse culturale dedicata alla categoria degli operatori su strada ferrata. Ideata e fortemente voluta dal Presidente Nazionale del DLF, Giuseppe Tuscano, ha trovato terreno fertile nel team territoriale.

Oltre 250 gli addetti ai lavori, provenienti da tutta Italia che si attendono in città per il prossimo weekend, un incontro piacevole e suggestivo che arriva dritto nel cuore salernitano.

“Abbiamo una passione condivisa per l’arte ed è questo che ci ha spinti a creare questo festival” racconta il Direttore artistico Ivano Ciminari “abbiamo voluto creare una biblioteca a cielo aperto e lo abbiamo fatto con lavori di altissima qualità. A legarci in questa impresa è non solo la categoria dei ferrovieri, che ha fatto la storia del nostro Paese, ma anche l’amore per l’arte. Speriamo che quest’idea possa partire da Salerno per arrivare il più lontano possibile”.

“Salerno è l’unica città in Italia che nella propria sede del dopolavoro ferroviario, e sono cento in tutta la penisola, ospita un club del libro animato dai suoi volontari ed il festival non poteva partire che da qui” sottolinea Giuseppe Tuscano, Presidente DLF Nazionale. “Il mondo sindacale parteciperà a questo evento e ci sarà anche Trenitalia. Parte da Salerno, dunque, un messaggio importante ovvero che la cultura insieme al welfare aziendale sono punti fondamentali per una categoria. Pensiamo, inoltre, che questa iniziativa possa essere un esempio per tutte le categorie di lavoratori”.

Cinque le categorie che vedranno 3 finalisti annunciati durante la serata di sabato 22 giugno: narrativa, poesia, saggistica, storia delle Ferrovie, Menzione speciale. Il libri, oltre un centinaio quelli iscritti al concorso, sono stati accuratamente letti e selezionati dal book club del DLF di Salerno.

“Quello dei ferrovieri è un lavoro particolare” afferma Giacomo D’Orilia, Presidente DLF di Salerno “ noi trasportiamo i sogni, i dolori, le gioie delle persone e così ci siamo arricchiti, nel tempo, di questi sentimenti per questo posso affermare senza paura di smentita che i testi in concorso sono ricchi di emozioni”.

Ad intervenire alla serata di gala che si terrà il 23 giugno presso il Grand Hotel di Salerno anche il Presidente di Trenitalia Stefano Cuzzilla che per l’occasione presenterà il suo testo “Il buon lavoro” scritto a quattro mani con Manuela Perrone. La manifestazione prenderà il via alle ore 16:00 di sabato per poi proseguire l’intera giornata di domenica con apertura gratuita al pubblico.