Salerno, alcol vietato dopo le 24 nei distributori automatici

di Antonio Jr. Orrico

Un cambiamento sostanziale e decisivo. Il Comune di Salerno ha deciso di applicare una stretta nei confronti dei distributori automatici di bevande. Come riportato dal quotidiano “Il Mattino“, oggi in edicola, a Palazzo di Città si sta predisponendo la redazione del provvedimento che avrà come obiettivo quello di limitare i nuovi insediamenti di distributori automatici. Questi ultimi sono sempre aperti sul territorio comunale, ma dal periodo natalizio in poi le cose cambieranno drasticamente.

Infatti, la misura entrerà in vigore nel periodo natalizio e di Luci d’Artista, cioè nei giorni di massima affluenza sul territorio comunale di giovani e comitive a spasso richiamati dall’evento turistico invernale. Stando a quanto si apprende e secondo varie fonti, il provvedimento comunale farà riferimento anche alle fasce orarie di attivazione in orario serale e notturno per gli impianti a tutt’oggi operativi sul territorio comunale. L’assessore Claudio Tringali ha presentato e spiegato meglio il provvedimento che entrerà in funzione.

“La somministrazione delle bevande dovrà chiudersi a mezzanotte.” ha dichiarato ufficialmente l’assessore. In questo modo, si avrà un occhio di riguardo sia per quanto concerne l’esigenza di sicurezza sul territorio sia per la domanda di intrattenimento giovanile. Di fatto, si avrà una riproposizione dell’esperimento avvenuto qualche mese fa. Allora, infatti, il Comune di Salerno vietò l’asporto di alcolici in bottiglia e vetro all’esterno dei locali.