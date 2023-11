TikTok, paese vieta l’utilizzo del social: ecco perché

di Rita Milione

Il governo del Nepal ha annunciato che vieterà l’utilizzo dell’app TikTok a tutta la popolazione. La popolare piattaforma di condivisione video, che conta circa un miliardo di utenti mensili, ha dovuto affrontare restrizioni in molti paesi per la presunta violazione delle regole sui dati e per il suo potenziale impatto dannoso sui giovani.

A spiegarlo è il ministro delle Comunicazioni e della Tecnologia dell’Informazione Rekha Sharma: “La decisione di vietare è stata presa oggi e le autorità competenti stanno attualmente affrontando le questioni tecniche. TikTok viene usato per diffondere contenuti che disturbano l’armonia sociale e sconvolgono le strutture familiari e le relazioni sociali”.

La scelta di bloccare il social network sarebbe legata, secondo i media locali ai crimini informatici commessi attraverso questa applicazione. Scrive Al Jazeera, citando i media locali: “Negli ultimi quattro anni in Nepal sono stati registrati più di 1.600 casi di criminalità informatica legati a TikTok”.

Gagan Thapa, leader del partito Nepali Congress, ed ex ministro della Salute, ha dichiarato su X (fu Twitter): “La regolamentazione è necessaria per scoraggiare coloro che abusano dei social media, ma chiudere i social media in nome della regolamentazione è completamente sbagliato. In questa mossa si è vista solo l’intenzione del governo di soffocare “la libertà di espressione e di individualità. Bisogna correggere il tiro”.