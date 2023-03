Salerno, ancora furti nei negozi del centro

di Sara Ianniello

Ancora furti a Salerno, sale l’allarme. Lo scorso venerdì un ladro avrebbe derubato un negozio in via Nizza. Dopo essersi introdotto nello store alimentare e aver preso l’incasso, l’uomo è fuggito. A pochi giorni di distanza, un altro colpo è andato a segno. Questa volta i malviventi hanno preso di mira una profumeria, sempre situata in via Nizza. Dopo i vari episodi di delinquenza nel comune, gli inquirenti stanno indagando per trovare il prima possibile i colpevoli.