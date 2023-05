Salerno, annunciato l’ “All you can read” alla Stazione Marittima

di Rita Milione

L’Associazione Limen è entusiasta di annunciare il gran finale degli eventi di maggio “il mese del libro”. L’appuntamento da non perdere è quello dell’ , che si terrà domenica 28 maggio alla Stazione Marittima a Salerno, dalle ore 11 alle 13 e dalle ore 15:30 alle 19, per poi dare inizio al dj set del Caffe delle Cinque fino a tarda serata. Una giornata dedicata ai libri e alla lettura in cui i passanti potranno portare a casa tutti i volumi messi a disposizione: una raccolta incredibile di oltre 2000 libri adunati dai volontari grazie anche alla collaborazione con Salerno Pulita. Sarà possibile portare via i testi con la “Limen Bag” prodotta grazie al supporto di Gruppo Noviello.

Ma l’evento non si conclude qui! Consapevoli del potere curativo della lettura, dalle ore 15:30 verrà proposta l’idea innovativa della “Farmacia del Libro”, in cui i volontari saranno pronti a consigliare il libro giusto per la cura dell’anima e dell’umore in base alle richieste del pubblico. Sarà possibile immergersi in un mondo di fast poetry e poesia condivisa, con momenti dedicati alla condivisione dei propri testi preferiti, per scoprire nuovi autori e lasciarsi ispirare dalle loro opere. Inoltre, sarà presente anche la “biblioteca sospesa”, un’occasione per prendere e lasciare libri a piacimento, creando un’interazione diretta tra i partecipanti e i volumi. Infine, si potrà anche giocare alla ruota del libro fortunato, in cui sarà possibile vincere un libro segreto!

La sera vi sarà il gran finale al Bahr! Dalle ore 19 inizierà la festa in maschera a tema libro dove ognuno potrà travestirsi dal proprio personaggio letterario preferito e divertirsi con la musica del Dj set del giovane artista salernitano Domenico Greco del Caffè delle Cinque.